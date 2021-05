Endlich wieder Prost statt Pandemie

Paderborn -

Von Jörn Hannemann

Was ursprünglich mal normal war, fühlt sich nach sechs Monaten Corona-Pause fast schon unwirklich an: Am Samstag kehrte in den ersten Cafés und Biergärten in Paderborn wieder Leben ein. Trotz Regen und stürmischer Böen verweilten erste Gäste vor Lokalen mit Bier oder Kaffee. Ein fast schon vergessener Anblick.