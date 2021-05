Nach ersten Angaben der Polizei befuhr der Motorradfahrer gegen 12 Uhr die B64 aus Paderborn kommend in Richtung Delbrück, als kurz hinter Kreuzung Sennelagerstraße bei Sande ein Pkw von rechts aus der Straße Zum Barbrock auf die B64 fahren wollte.

Durch den Zusammenprall wurde das Motorrad in den Graben auf der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert. Foto: Alexander Gionis

Der Autofahrer übersah das vorfahrtsberechtigte Motorrad und erfasste es. Das Motorrad wurde in den Graben auf der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert. Der Kradfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen.

Die B64 wurde in beide Richtungen komplett gesperrt, der Verkehr wird derzeit durch Sande umgeleitet, was in dem Stadtteil zu deutlichen Verkehrsbehinderungen führt.