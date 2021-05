Auf der anderen Seite des Altars

Die Priesterweihe empfingen Florian Reddeker aus Hövelhof und Stephan Kersting aus Westenholz aus den Händen von Erzbischof Hans-Josef Becker im Hohen Dom zu Paderborn. Geladene Familienmitglieder und Gläubige aus den Heimat- und Diakonatsgemeinden konnten den Gottesdienst, der auch als Live-Stream übertragen wurde, unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen mitfeiern. Gott habe für jeden einzelnen Menschen eine eigene Stimme und eine unverwechselbare Lebensmelodie vorgesehen, führte Erzbischof Hans-Josef Becker in seiner Predigt aus: „Ihre Lebensmelodie erfährt heute eine sakramentale Linienführung: Das Sakrament der Weihe schlägt den Ton in Ihnen und durch Sie an, jenen Ton, den wir als Gottes Part erkennen dürfen“, sagte der Paderborner Erzbischof zu den Weihekandidaten.