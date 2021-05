Bürgermeister Burkhard Schwuchow und Wirtschaftsförderer Michael Kubat waren vorab „bei EVA“ am Marktplatz im ehemaligen Geschäftslokal von Optik Schiller zu Besuch.

Eva Henke bietet ausgewählte, qualitativ hochwertige Kleidungsstücke und Dekoartikel in einem modernen, skandinavisch angehauchten Ambiente an, das zum Wohlfühlen einlädt. Neben den nachhaltig produzierten Produkten und persönlicher Beratung soll es in Zukunft auch Kaffee und andere Getränke am Verkaufstresen geben, der als Bar gestaltet ist.

Gründerin Eva Henke kommt selbst aus der Textilbranche und möchte ihre Kunden inspirieren, das richtige Outfit oder ein neues Accessoire für ihr Zuhause zu finden. „Meine Leidenschaft ist die Mode. Ich liebe es, kreativ zu sein und Dinge neu gestalten zu können. Einige Jahre Berufserfahrung in der Textilbranche in Paderborn und Bielefeld geben mir jetzt die Möglichkeit, die Ideen in meinem eigenen Concept Store zu verwirklichen“ erzählt sie.

In Tudorf aufgewachsen, lebt Eva Henke seit 2019 in Büren und fühlt sich hier sehr wohl. Als mit Anfang der Pandemie die Filiale von Optik Schiller schließen musste, sah sie den Leerstand der zentral gelegenen Geschäftsräume als Chance, ihren Traum vom eigenen Laden zu verwirklichen.

Auch wenn eine Ladeneröffnung gerade unter den bestehenden Einschränkungen im Einzelhandel mit einem hohen Risiko verbunden ist, ist Eva Henke doch optimistisch: „Die Pandemie hat auch gezeigt, dass die individuelle Beratung vor Ort nicht zu ersetzen ist.“