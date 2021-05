Als gutes Gelände dafür bot sich eine fast ungenutzte Spitze des Fußball-Trainingsdreiecks am Sportplatz im Wittendorf an. Nach ein paar klärenden Gesprächen im Dorf und mit der Delbrücker Verwaltung konnte es losgehen. So wurde über den Winter schon mal formstabiler, lehmiger Boden gesammelt.

In den vergangenen Wochen wurden die Erd- und Sandmassen dann modelliert, teilweise mit großen Maschinen, teilweise mit Schüppe und Harke. Herausgekommen ist ein hügeliges Gelände mit unterschiedlich schwierigen Strecken und Herausforderungen, in dem kleine und große Radfahrer ihr sportliches Geschick und die Beherrschung des Fahrrades trainieren und beweisen können.

Udo Hansjürgens, Vorsitzender des SC Blau Weiß Ostenland: „Wir haben etwas gemacht, was man auf dem Dorf so macht: eine Idee, ein Plan, die richtigen Leute kennen und vorhandene Möglichkeiten nutzen.“ Das sei es, „was uns als Verein und als Dorfgemeinschaft so stark macht“, so Hansjürgens weiter und blickt voraus: „Wir freuen uns sehr, dass wir ein weiteres offenes Angebot für unsere Kinder und Jugendlichen machen können, damit sie ihre Freizeit aktiv gestalten können.“

In Kürze sollen auch die letzten Arbeiten abgeschlossen und der frisch eingesäte Rasen aufgegangen sein.

In einem eher kleinen Rahmen ist dann an Fronleichnam eine Eröffnung des neuen Bikeparcours des SC Blau-Weiß Ostenland geplant. Danach stehe die Anlage öffentlich zur Verfügung und biete nicht nur in Corona-Zeiten ein weiteres Bewegungsangebot für Kinder, Jugendliche und alle, die Spaß am Mountainbikefahren haben.