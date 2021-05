Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, hat das Senckenberg-Forschungsinstitut zwei Wolfskotfunde untersucht, die am 14. März in einem Wald bei Lichtenau gefunden worden waren. Eine der Proben stammt von der Wölfin „GW1897f“, die bereits im Oktober 2020 in einem Wald bei Altenbeken nachgewiesen wurde und die am 8. Januar 2021 in Lichtenau vier Schafe gerissen hatte. GW steht für German Wolf (Deutscher Wolf), die 1897 ist die Individuumsnummer und f steht für female, also weib­liches Exemplar.

Durch diese drei Nachweise innerhalb von sechs Monaten gilt die Wölfin im Eggegebirge als sesshaft. Laut LANUV hat das Tier dort ein Territorium etabliert. Über Alter und Herkunftsrudel seien bislang keine Aussagen möglich. Wolfsterritorien haben in Deutschland eine durchschnittliche Größe von 20.000 Hektar.

Den Haltern von Schafen, Ziegen und Gehegewild im Wolfsgebiet Senne und in der umgebenden Pufferzone werde empfohlen, ihre Tiere mit geeigneten Zäunen wolfsabweisend zu sichern. In den Wolfsgebieten und in den Pufferzonen werden Präventionsmaßnahmen wie wolfsabweisende Elektrozäune zu 100 Prozent gefördert.

Das LANUV prüfe derzeit, ob das seit 2018 bestehende Wolfsgebiet in der Senne erweitert wird.