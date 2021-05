DNA des Opfers an Gaspistole nachgewiesen

Zwei Cousins aus Emsdetten sind vor dem Landgericht angeklagt, weil sie im vergangenen Sommer einen Paderborner Uhrensammler beraubt haben sollen. Konkret geht es dabei um zwei Rolex-Uhren im Wert von zusammen etwa 40.000 Euro . Aber die haben niemals den Besitzer gewechselt. Dass die Anklage dennoch auf ein vollendetes schweres Raubdelikt lautet, liegt an einer anderen nicht ganz so teuren Uhr und diversen Dingen, die jedoch alle nicht in den Besitz der beiden gelangt sind – aber zum Teil wohl in den ihres „Chefs“.