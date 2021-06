Frau verunglückt auf Baustelle

30-Jährige stürzt in Paderborn-Neuenbeken in einem Rohbau mehrere Meter in die Tiefe – Christoph 13 angefordert

Paderborn -

Eine 30-jährige Frau ist am Samstag auf einer Baustelle in Neuenbeken mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Rettungshubschrauber Christoph 13 wurde angefordert, um das Opfer, das schwere Rücken- und Kopfverletzungen erlitt in eine Klinik zu transportieren.