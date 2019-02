Von Sonja Möller

Für 2019 sind Investitionen in Höhe von 4,78 Millionen Euro geplant. Den größten Einzelposten stellt der Bau der Waldkita am Eggering mit 2 Millionen dar. 1,4 Millionen sind für die zentrale Bushaltestelle am Knotenpunkt Hühnerfeld und den barrierefreien Ausbau weiterer Haltestellen geplant. 1,3 Millionen fließen in den Ausbau des Gewerbegebietes Krukenwiesen. Insgesamt werden 752.800 Euro Kredite aufgenommen.

Einstimmig beschlossen wurde, dass der Feuerwehr 5000 Euro für die Mitgliederwerbung zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe wird auf die Jugendfeuerwehr (2500 Euro), die Ortswehren (je 500 Euro) und die Wehrleitung (1000 Euro) aufgeteilt. Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob ein Bolzplatz auf Selkers Wiese realisierbar ist. Hierfür hat der Rat 5000 Euro eingestellt.

Ein Alternativvorschlag ist ein Spielplatz im Neubaugebiet am Rothenbach in Schwaney. Hierfür steht nach Angaben der CDU ein privates Grundstück zur Verfügung. Die Verwaltung schafft einen Münzprägeautomaten an. Die Mietkosten betragen 3600 Euro pro Jahr.

CDU

Die CDU trägt die jetzige Lösung des Waldkindergartens mit, teilte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Möllers mit. Auch der Realschule sicherte er Unterstützung der Gemeinde zu: »Wir begrüßen die Überarbeitung des Brandschutzbedarfsplans. Wir sind es den ehrenamtlichen Kräften schuldig, ihnen angemessene Ressourcen zur Verfügung zu stellen.« Den Umbau des zentralen Bushaltepunktes in Buke halten die Christdemokraten zudem für unumgänglich. Problematisch sei die Busanbindung von Paderborn nach Altenbeken. Hier würden oft Anschlussbusse in Neuenbeken verpasst. Der CDU fehlt eine Baulandstrategie. »Nur Baulücken schließen reicht uns nicht. Wir müssen entscheiden, wohin die Gemeinde mittelfristig wachsen soll.« Im Bereich der Schuldentilgung hätte sich die CDU mehr Engagement erhofft. Das Viaduktfest sieht die Fraktion weiter kritisch.

SPD

»Wir haben keine Nettoneuverschuldung. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung«, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Meyer: »Das soll uns aber nicht täuschen. Wir befinden uns in einer wirtschaftlichen Hochphase. Es sollten eigentlich Mittel übrig bleiben, um den Investitionsstau und die Kredite zu reduzieren. Die allgemeine Rücklage sollte wieder erhöht werden.« Die Gemeindeprüfungsanstalt habe Potenziale aufgezeigt, die Einnahmesituation zu verbessern. Die Sozialdemokraten befürworten die Erschließung des Gewerbegebiets Krukenwiesen. Meyer: »Gewerbesteuern sind ein wichtiger Einnahmefaktor.« Auch den Bau des Waldkindergartens Eggering unterstützt die SPD. Der Bedarf sei vorhanden, das pädagogische Konzept bei Eltern hoch geschätzt. Zudem habe die Ausweisung von neuen Baugebieten hohe Priorität. Meyer: »Das Angebot an gemeindlichen Baugrundstücken ist wieder sehr überschaubar.«

Grüne

»Der leichte Überschuss des Haushaltsplans ist erfreulich und lässt auf eine Trendwende hoffen«, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Ursula Kaibel. Der Gestaltungsspielraum befinde sich allerdings auf dünnem Eis. »Für Luftschlösser fehlen die Gelder, für sinnvolle Zukunftsinvestitionen leider auch«, betonte Kaibel. Die Grünen möchten die Öffentlichkeit zum Thema Blühstreifen und Bienensterben informieren. Das touristische Angebot sei ausbaufähig. Hier liege viel Entwicklungspotenzial. Familienfreundlichkeit sei ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Zukunft der Gemeinde.

ABA/FDP

Die Prognose für 2019 hält der ABA/FDP-Fraktionsvorsitzende Thomas Keuter für sehr positiv: »Wer hätte gedacht, dass wir wirklich die Chance auf eine schwarze Null haben. Ich nicht!« Zum ersten Mal seit 2008 sei der Haushalt ausgeglichen. »Viele Projekte sind aus unterschiedlichen Gründen zwar noch nicht realisiert. Jedoch sind die Mittel verfügbar«, betonte Keuter: »Es liegt an uns, ob wir das neue Jahr als Bremse oder als Motor sehen.«