Altenbeken (WB). Eine 51-jährige Altenbekenerin ist am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie war zu Fuß unterwegs, als eine 76-jährige Autofahrerin sie beim Abbiegen offenbar übersehen hat.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.15 Uhr an der Einmündung Adenauerstraße/Untere Sage zu einem Verkehrsunfall. Die 76-jährige Altenbekenerin fuhr mit ihrem VW auf der Adenauerstraße in Richtung Buke und wollte an der Einmündung Untere Sage nach links abbiegen.

Zeitgleich befand sich eine 51-Jährige auf dem Gehweg in Richtung Ortsmitte. Beim Überqueren der Straße Untere Sage erfasste sie im Einmündungsbereich der abbiegende VW. Bei dem Zusammenstoß wurde sie in die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bielefeld geflogen.

Am Auto entstand Sachschaden, den die Polizei mit etwa 1500 Euro bezifferte.