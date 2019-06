Altenbeken (WB). Seit kurzem rollen die Bagger am Eggering, die Bauarbeiten zum neuen Waldkindergarten in Altenbeken haben begonnen. Auf dem knapp 5000 Quadratmeter großen Gelände entsteht ein viergruppiger Kindergarten für 60 Kinder. Je nach Eltern-Anmeldeverhalten kann er als Waldkindergarten und in Teilen zugleich als konventioneller Kindergarten betrieben werden.