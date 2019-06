Das Königspaar Martin Hartmann und Rita Blumenschein-Hartmann: Sie begeisterte in einem schulterfreien, fliederfarbenen Kleid mit Raffungen auf dem Reifrock. Foto: Matthias Wippermann

Buke (wip). Ein Dorf hat vorgesorgt: Bei Temperaturen von fast 40 Grad durften die Schützen der St.-Dionysius-Schützenbruderschaft Buke ohne Jacke marschieren und an den Stationen war für genügend Wasser gesorgt. Das Königspaar Martin Hartmann und Rita Blumenschein-Hartmann genoss sichtlich seinen Auftritt.

Hartmann hatte sich beim Königsschießen mächtig ins Zeug gelegt. »Wir feiern ja mit 165 Jahre St.-Dionysius-Schützenbruderschaft ein kleines Jubelfest, die 8. Husaren bestehen seit 70 Jahren und wir feiern zehn Jahre Schützenplatz. All das sind Dinge, die mir Ansporn gaben. Man weiß ja nie, wann der richtige Zeitpunkt ist, mit diesen kleinen Jubiläen dachte ich mir, dass er für mich nun ist«, sagte der König und fügte hinzu: »Außerdem wohne ich jetzt seit genau 25 Jahren in Buke. Das ist noch ein privater Grund, der hinzukam.«

Schützenfest in Buke Fotostrecke

Foto: Matthias Wippermann

Hartmann ist in Herstelle aufgewachsen, auch seine Frau kommt aus dem Kreis Höxter (Frohnhausen). 1994 sind sie nach Buke gezogen. 2002 trat Hartmann in die St.-Dionysius-Schützenbruderschaft ein. Er ist Hauptmann der Ostkompanie und Technischer Angestellter bei der Stadt Steinheim. Rita Blumenschein-Hartmann ist Bankangestellte bei der Vereinigten Volksbank. Sie hält sich beim ESV TuS 98 Altenbeken mit Gymnastik fit, er bastelt leidenschaftlich gerne an seinem alten Trecker, einem 60 Jahre alten McCormick.

Das Schützenfest wird an diesem Montag fortgesetzt – unter anderem mit dem Schützenfrühstück (9 Uhr) und Festball (20 Uhr).