Von Per Lütje

Altenbeken (WB). Jörg-Dieter Harlach, frisch gebackener Schützenkönig in Altenbeken, dürfte sich am Sonntag wie damals bei der Hochzeit gefühlt haben. Bis kurz vor der Parade wusste er nicht, in welchem Kleid seine Frau Jacqueline an diesem besonderen Tag erscheinen würde. Als das Geheimnis gelüftet wurde, flogen der 23-Jährigen die bewundernden Blicke nur so zu.

Mit 23 Jahren ist Jörg-Dieter Harlach einer der jüngsten Regenten in der Vereinsgeschichte der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Altenbeken. Der Entschluss des Jungschützen aus der Schweizer Kompanie, beim Vogelschießen vorige Woche um den Titel zu schießen, habe er spontan getroffen. »Ich habe kurz mit meiner Frau gesprochen, und die meinte: Wenn er fällt, dann fällt er.« Und der Adler fiel tatsächlich mit dem 151. Schuss, so dass beide nun am Sonntag als Königspaar auf Selkers Wiese ihren großen Auftritt hatten.

Jacqueline Harlach, die als ­diplomierte Rechtspflegerin arbeitet, trug ein mit Spitze besetztes trägerloses Kleid in der Farbe Royalblau. Ein Blickfang waren auch die jungen Hofdamen Lea Schreier, Inga Hartmann, Katharina Klahold, Ann-Kathrin Klein und Jessica Busse, die sich für ebenfalls mit Spitze besetzte, jedoch fliederfarbene Kleider entschieden hatten.

Jörg-Dieter Harlach freut sich auf sein Königsjahr. Er habe sich vorgenommen, Brücken zu bauen, und zwar »sowohl zwischen den Jungschützen und den Schützen als auch zwischen dem Verein und der Gemeinde«, sagt der 23-jährige Zeitsoldat, der in München stationiert ist und entsprechend nahezu jede Woche zwischen der bayerischen Landeshauptstadt und der Eggegemeinde pendelt.

Das Schützenfest in Altenbeken wird am Montag um 9 Uhr mit dem gemeinsamen Frühstück und der Ehrung verdienter und langjähriger Schützen fortgesetzt. Um 16 Uhr folgt der Aufmarsch der Kompanien auf Selkers Wiese, eine Viertelstunde später wird das Königspaar zur Parade erwartet. Der Festzug zur Eggelandhalle setzt sich um 16.30 Uhr in Bewegung. Kinderbelustigung und ein Konzert beginnen dort um 17 Uhr. Den Schlusspunkt setzt am Abend der große Abschlussball mit DJ Andy Noffz. Beginn ist um 20 Uhr