Am Montag, 12. August, hatte die Polizei Paderborn einen öffentlichen Zeugenaufruf über die Medien gestartet. Schon kurz nach der Meldung gingen konkrete Hinweise ein. So konnte ein 83-jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden. Der in Altenbeken lebende Mann war bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Er wurde am Mittwoch vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die polizeilichen Maßnahmen sind abgeschlossen und die Ermittlungsergebnisse werden jetzt an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.