Dieser Klassenraum der 5a der neuen privaten Realschule in Altenbeken wird sich am Mittwoch, 28. August, um 8 Uhr füllen. Die Schule ist startklar, freuen sich Schulleiter Hermann Knaup und für den gemeinnützigen Schulträgerverein Geschäftsführerin Nicole Starke. Mit sieben Lehrern und zunächst 38 Schülern geht die neue Einrichtung an den Start. Foto: Bernhard Liedmann