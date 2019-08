10.25 Uhr am Mittwoch vor Benhausen. Der Güterzug aus Altenbeken muss zunächst im Bogen auf einen Personenzug im Gegenverkehr warten. So bleiben die Schranken hier mindesten fünf Minuten geschlossen. Mit den Plänen der Bahn zur Kasseler Kurve wird dies deutlich zunehmen. Der Güterverkehr wird im Kreis Paderborn auf der Hauptstrecke um 30 Prozent ansteigen. Foto: Oliver Schwabe

Von Bernhard Liedmann

Altenbeken (WB). Es werden mindestens 30 Güterzüge mehr an jedem Tag sein, die durch Altenbeken rollen. Ein Plus von 30 Prozent. Im Zuge der Planung für die so genannte »Kurve Kassel« kristallisiert sich klar heraus, dass die Bahn den Knotenpunkt Altenbeken für den Güterverkehr im anstehenden Jahrzehnt deutlich mehr nutzen wird.