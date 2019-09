Der Mann war am Donnerstag mit einem Skoda gegen 16.55 Uhr in Richtung Altenbeken unterwegs. Vor ihm befand sich ein Auto mit Anhänger, hinter ihm fuhren ein 80-jähriger Mann in einem Hyundai sowie ein 27-jähriger Mann in einem Subaru Impreza. Letztgenannter setzte nach Angaben der Polizei auf der kurvigen Strecke zum Überholen. Als ihm dabei ein Fahrzeug entgegenkam, versuchte er wieder einzuscheren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Skodafahrer den Wagen stark ab. Der Fahrer des Hyundais konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Skoda auf. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Subaru seinen Weg fort, wobei er auch noch das Auto mit dem Anhänger überholte.

Der Fahrer konnte schließlich nach Zeugenhinweisen von der Polizei ermittelt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss sich zudem wegen Unfallflucht und der Gefährdung anderer Teilnehmer im Straßenverkehr verantworten. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer des Skodas in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6000 Euro.