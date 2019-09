Von Bernhard Liedmann

Das ist der Stoff, aus dem der neue Imagefilm zum Schwaneyer Ortsjubiläum besteht. Mit einem großen Festprogramm wird im kommenden Jahr das 1050-jährige Bestehen des Ortes mit seinen 2700 Einwohnern gefeiert.

Für die entsprechende Auftaktstimmung zum Jahreswechsel wird dann der Film sorgen, der zu Silvester bei einer großen Dorfparty gezeigt wird. »Der Film soll Spaß machen und die Vielfalt Schwa­neys zeigen«, sagt Ortsvorsteher Hermann Striewe, der gemeinsam mit einem Team, bestehend aus Margit Stein, Manuela Kosberger, Brigitte Striewe und Matthias Cosack, in den vergangenen Monaten Idee und Drehbuch für diesen Film entwickelt hat. Freitag war der erste Drehtag.

Auch mit einer Drohne wird die Treckerfahrt gefilmt. Brigitte und Hermann Striewe (links) gehören zum Drehbuch-Team. Foto: Bernhard Liedmann Auch mit einer Drohne wird die Treckerfahrt gefilmt. Brigitte und Hermann Striewe (links) gehören zum Drehbuch-Team. Foto: Bernhard Liedmann

Studentin Luisa Hagemann, auch im tatsächlichen Leben Lehramtsstudentin in Paderborn, stößt bei ihrer Wohnungssuche auf den Ort Schwaney. Den will sie sich mal angucken und trifft zufällig an der Straße Josef Potthast. »Komm, ich zeig dir Schwaney«, ist der entscheidende Satz und auf seinem Trecker fahren dann beide durch den gesamten Ort. Tankstelle, Bäcker, Schule, Gewerbegebiet, Reithalle und Sportplatz sind Haltepunkte, das Schwaneyer Urgestein geizt bei der Vorstellung seines Ortes nicht mit den Schokoladenseiten und der Vielfalt des Ortes. Die beiden Hauptdarsteller sind dann auch der große Handlungsfaden im Film. Mit dabei sind natürlich auch Dutzende von Schwaneyern: vom Feuerwehrmann bis zur Grundschullehrerin.

Insgesamt eineinhalb Drehtage wird das Filmteam der AFV Medienproduktion Weihrauch aus Bad Lippspringe vor Ort verbringen und die ganzen Szenen und Begegnungen einfangen. Im Einsatz ist auch eine Drohne, die manchmal dem Trecker von Josef Potthast bei der Fahrt durch den Ort verfolgt. »Mindestens eineinhalb Stunden Material werden wir dann in drei Schnitttagen zu dem Film zusammenfügen«, schätzt Filmer Markus Fuest (34).

Am Ende soll dann ein vierminütiger Film stehen, der Schwaney in seiner Vielfalt und Infrastruktur zeigt. »Von der Autowerkstatt bis zum Zahnarzt haben wir ja schließlich alles da«, sagt Ortsvorsteher Hermann Striewe. Auch die vielfältige Vereinslandschaft mit mehr als 20 Vereinen soll sich hier widerspiegeln.

Die Idee zu diesem Film als Teil des Jubiläumsfestes fand auch das Land NRW so gut, dass es die Kosten von etwa 4000 Euro zur Hälfte über den Heimatscheck-Fonds übernahm. Den Rest übernimmt die Vereinsgemeinschaft als Teil der großen Jubiläumsfeier, an der bereits eifrig geplant wird. So wird es beispielsweise ein Markttag-Wochenende im ganzen Ortskern geben oder ein in einer Schwaneyer Hausbrauerei gebrautes Jubiläumsbier.