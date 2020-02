Von Matthias Band

Altenbeken (WB). Der Blick hinab vom Velmerstot reicht bis zum Ort Feldrom zwischen Altenbeken und Horn-Bad Meinberg. Sieben Hektar ist der Hang groß, an dem Roland Schockemöhle steht. Im vergangenen Jahr standen hier noch etliche Fichten. Jetzt ist die Fläche fast kahl, erklärt der Leiter des Regionaforst­amts im Hochstift. Dort hat der Borkenkäfer zugeschlagen – wie in vielen Wäldern in den Kreisen Paderborn, Höxter und Lippe.

Mehr als 16 Millionen Festmeter Holz beträgt die Schadholzsumme für ganz NRW, die 2019 durch Stürme und Borkenkäferbefall entstanden ist. Im Hochstift waren es etwa zwei Millionen Festmeter. In diesem Jahr rechnen Waldschutzexperten und Förster des Landesbetriebs Wald und Holz mit noch mehr Borkenkäfern in Ostwestfalen-Lippe als 2019. Derzeit werden Fichten an mehreren Stellen im Eggegebirge gefällt, um festzustellen, wie viele Borkenkäfer den Winter überlebt haben und mehr über das Verhalten der Tiere zu lernen.

80 Prozent der Borkenkäfer haben den Winter vermutlich überlebt

Untersucht wird zum Beispiel, ob die Käfer eher in der Rinde oder im Nadelstreu überwintern und wie viele von einem Pilz befallen sind, der die Tiere tötet? Die Experten gehen davon aus, dass etwa 80 Prozent der Borkenkäfer den Winter überlebt haben. 2018/19 seien es 90 Prozent ge­wesen, aber das Ausgangsniveau, also die Zahl der Tiere, sei deutlich geringer gewesen. „Wir gehen 2020 von einem Höhepunkt des Borkenkäferbefalls aus“, sagt Schockemöhle. Bislang habe sich gezeigt, dass durch den Pilz nur etwa drei bis vier Prozent der Tiere gestorben seien – weniger als die Experten gehofft hatten.

Es gibt den Buchdrucker, der auch kräftige Bäume attackiert und den kleineren Kupferstecher, der eher schwache Bäume befällt. Nach den ersten Untersuchungen könne man davon ausgehen, dass gut 90 Prozent der Tiere in der Rinde der Fichte überwintern. Nur wenn es kälter werde, suchten die Tiere vermehrt Nadelstreu auf. Eigentlich machen Borken­käfer eine Art Winterschlaf. Aber bei den mittlerweile recht milden Temperaturen seien die Tiere auch im Winter aktiv. Sobald die 16-Grad-Marke überschritten wird, beginnt der Borkenkäfer mit dem sogenannten Schwärmflug. Er bohrt ein Loch in die Fichte und legt eine Rammelkammer an, erklärt Schockemöhle. Dann komme das Weibchen hinzu und lege die Eier ab. „Die Larven fressen Gänge und ernähren sich von den Säften der Fichte.“ 80 bis 100 Eier legt ein einziges Weibchen ab. Bis zu viermal im Jahr bekomme der Borkenkäfer Nachwuchs. Die Tiere vermehren sich also rasant.

Ein Fichtenstamm ist von bis zu 50.000 Borkenkäfer befallen

Ein einziger Fichtenstamm könne von bis zu 50.000 Borkenkäfern befallen sein. Ein paar Hundert reichten schon, um den Baum zu töten. Das Problem: Die Fichten sind wegen der zuletzt anhaltenden Trockenperioden in den Sommern 2018 und 2019 geschwächt und können kein Harz mehr ausbilden, um die Käfer abzuwehren. Zudem sind es zu viele Tiere auf einmal, die die Fichten befallen. „Nächstes Jahr wird es kaum noch Fichten geben“, sagt Schockemöhle. „Und wir werden es nicht schaffen, alle Bestände aufzuarbeiten. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, im Wald auf tote Bäume zu gucken.“

Ein weiteres Problem für die Förster: Sie bekommen das Holz nicht raus aus dem Wald. Es mangele an allem: zu wenig Harvester, zu wenig Personal. Und das Holz will niemand mehr haben. Die Preise sind wegen des Überangebots in den Keller gestürzt: Lag der Preis für einen Festmeter Fichte 2018 noch bei 90 bis 100 Euro sind es aktuell 30 bis 40 Euro. Zudem sei der chinesische Markt aufgrund der Auswirkungen durch das Corona-Virus weggebrochen. „Wir kriegen auch gar keine Container mehr, um das Holz nach China zu bringen.“

Die Wälder wieder aufzuforsten, werde eine große gesellschaftliche Herausforderung, sagt Schockemöhle. Erste Schritte sind aber getan. Am Velmerstot sind bereits kleine Buchen gepflanzt worden. Birke, Eberesche, Ahorn und Douglasie sollen folgen.

Darum gibt es viele Fichten im Wald

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden vor allem Fichten in Deutschland angebaut. Das hat Gründe: Die Siegermächte legten Reparationen fest, die Deutschland zu leisten hatte. Außer Industrieanlagen, Erz und Kohle war Holz ein wichtiges Entschädigungsgut. Auf dem Gebiet des heutigen NRWs wurden dafür 2,75 Millionen Kubikmeter Holz eingeschlagen. Hinzu kamen die Holznutzungen für den Wiederaufbau. Die Fichte half, entwaldete Fläche wieder in Bestockung zu bringen. Anderes Saatgut als Fichte war oft nicht verfügbar. Auch heute noch ist sie Platzhirsch bei der Holznutzung, weil die Baumart eine hohe Flexibilität und gute technische Einsatzfähigkeit vorzuweisen hat.