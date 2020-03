Früher und heute: Gastwirt Keith Gilbert und seine Frau Karin zeigen ein historisches Foto vom Bahnhofshotel in Altenbeken. Im Hintergrund ist das aktuelle Gebäude zu sehen, in dem die beiden leben. Hotel und Kneipe sind geschlossen. Foto: Oliver Schwabe

Von Sonja Möller

Altenbeken (WB). Vor 47 Jahren hat Keith Gilbert das Bahnhofshotel in Altenbeken übernommen und seitdem unzählige Gäste bewirtet, Frühschoppen veranstaltet, einen Dart-Club gegründet und die Kneipe mit Leben gefüllt. Zusammen mit seiner Frau Karin hat der gebürtige Engländer das historische Gebäude in einen Anlaufpunkt für Bahnreisende, Vereine und Einheimische verwandelt. Das alles ist jetzt Geschichte: Zum Jahresende haben die Gilberts ihre Pension und Wirtschaft geschlossen.

„Jetzt ist die Zeit für andere Dinge. Wir möchten unseren Ruhestand genießen“, erzählt Karin Gilbert. Der Wandel in der Kneipenkultur hat das Ehepaar in ihrer Entscheidung bestärkt. Keith Gilbert: „Die Kosten sind immer weiter gestiegen, während die Umsätze abgenommen haben. Außerdem machen uns immer neue Vorgaben das Leben schwer.“

Der urige Schankraum war Treffpunkt für Reisende und Altenbekener. Keith und Karin Gilbert trinken hier ihren Kaffee. Foto: Oliver Schwabe Der urige Schankraum war Treffpunkt für Reisende und Altenbekener. Keith und Karin Gilbert trinken hier ihren Kaffee. Foto: Oliver Schwabe

Vor eineinhalb Jahren haben die Gilberts die Entscheidung getroffen, den Betrieb aufzugeben. Damit endet eine lange Geschichte, die vor 117 Jahren anfing. „1903 eröffnete Moritz Hoeschen das Bahnhofshotel, als der Zugang zum Bahnhof in die Ortsmitte verlegt wurde. Nach seinem Tod übernahm Sohn Wilhelm Hoeschen den Betrieb und führte ihn bis 1958 weiter“, weiß Ortsheimatpfleger Rudolf Koch. Danach wurde das Bahnhofshotel hintereinander an zwei Gastwirte verpachtet. In den sechziger Jahren gab es sogar ein Kino im Haus.

„Die Idee einzusteigen, kam von meiner ersten Frau Inge. Wir hatten 1972 wenig Geld, deswegen haben wir als Pächter angefangen“, erzählt Keith Gilbert und schaut sich im Schankraum um. Mittlerweile hat sich hier viel verändert. Fünf Jahre später kauften die beiden dann doch. Gilbert: „Und es gab unheimlich viel zu tun. Wir haben das Dach neu gemacht und die Fenster erneuert.“ Damals war es das Stammlokal der Eisenbahner und Postler. Neben der Wirtschaft und dem Gesellschaftsraum gab es sechs Fremdenzimmer. „Mit Waschbecken und Warmwasser“, erzählt Karin Gilbert. Toilette und Badewanne war gemeinschaftlich auf dem Gang. „Vor 48 Jahren war das egal. Damals galt das als modern“, weiß die 68-Jährige: „Noch heute übernachten die Stammgäste gerne hier. Sie stört nicht, dass sie keine eigene Toilette im Zimmer haben.“

Im Schankraum bot Keith Gilbert anfangs viel Unterhaltung. Für 10 Pfennig konnten die Gäste kickern. Auch eine Musikbox, ein Flipper, ein Billardtisch und ein Geldspiel-Automat boten Kurzweil. 1990 gründete der gebürtige Engländer einen Dartverein: „Wir wollten unseren Stammgästen etwas bieten.“ 40 Mitglieder trugen hier so manche Wettbewerbe aus. Etwa 200 Pokale hat Keith Gilbert immer noch im Keller, auch wenn der Dartverein schon längst Geschichte ist.

Das Bild stammt aus den Anfängen des Bahnhofshotels in Altenbeken. Foto: Rudolf Koch Das Bild stammt aus den Anfängen des Bahnhofshotels in Altenbeken. Foto: Rudolf Koch

Doch als die Eisenbahn Personal abbaute, gingen auch die Umsätze des Bahnhofshotels zurück, erzählt der Inhaber. Zudem hätte die Gemeinde Steuern erhoben, die von den Umsätzen nicht gedeckt wurden. Deswegen räumte Gilbert ein Gerät nach dem anderen weg. „Die Kneipenkultur hat sich verändert. Die Kleingastronomie stirbt aus. Als ich anfing, standen die Männer an der Theke und tranken Bier. Sonntags nach der Kirche war hier Frühschoppen. 20 bis 30 Mann wollten, dass ich die Gardinen am Fenster zuziehe, damit ihre Frauen sie nicht sehen“, erzählt Gilbert lachend. Mittlerweile sei Kaffee gefragter. Auch die Auswirkungen des Rauchverbots in Gaststätten bekamen die Gilberts direkt zu spüren: „Die Gäste wurden weniger, die Umsätze sind um 30 Prozent eingebrochen“, sagt der Inhaber.

In Erinnerung behalten sie die vielen Gäste, die sich auf postalischem Weg für die schöne Zeit bedankten: „Wir haben so viele Karten und Briefe bekommen. Zum Beispiel von einem Schweizer Ehepaar, das den Europa-Wanderweg gegangen ist. Die Dame hatte Blasen an den Füßen und brauchte eine Pause. Weil es ihnen so gut bei uns gefiel, blieben sie mehrere Tage“, erzählt Karin Gilbert.

Ihr Mann erinnerte sich an eine andere Begegnung: „Ein Mann wollte nach Soest, ist aber hier ausgestiegen, um sich etwas zu holen. Sein Gepäck fuhr mit dem Zug weiter. Der Mann hatte Alzheimer.“ Keith Gilbert telefonierte mit der Bahn und ließ sich in den Zug durchstellen. In Soest reichte der Schaffner der verdutzten Ehefrau des Mannes dessen Koffer durch die Tür. „Wo ist denn mein Mann?“ „Der kommt im Taxi.“

Für die Gilberts fängt jetzt ein neuer Lebensabschnitt an. Keith Gilbert will noch weiter Taxi im Betrieb seines Sohnes fahren. Während die Kneipe ungenutzt bleibt, wollen sie Ihre Stammgäste aber nicht hängen lassen. Karin Gilbert: Wenn die Corona-Krise überstanden ist, dürfen sie wieder bei uns übernachten.“