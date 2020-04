Altenbeken (WB). Angebranntes Essen hat in der Nacht zum Freitag die Feuerwehr Altenbeken auf den Plan gerufen. Gegen 0.10 Uhr waren Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Adenauerstraße auf den piepsenden Rauchmelder und Qualm in einer Nachbarwohnung aufmerksam geworden und riefen die Feuerwehr.