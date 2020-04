Von Per Lütje

Schwaney (WB). Mit Spannung hat das Organisationsteam der Feierlichkeiten zum 1050. Dorfjubiläum Schwaneys am Mittwoch gen Berlin geblickt und den Worten der Bundeskanzlerin gelauscht. Einen Tag später herrscht Katerstimmung im Ellertal, weil ein Großteil der geplanten Veranstaltungen ins Wasser zu fallen droht, darunter auch die „1. Schwaneyer Markttage“.

Ortsvorsteher Hermann Striewe klingt am Telefon sichtlich konsterniert, hegt jedoch noch Hoffnung: „Wir wollen noch abwarten, wie die Landesregierung Großveranstaltungen definiert. Dazu hat uns nach Rücksprache auch das Ordnungsamt der Gemeinde Altenbeken geraten. Noch haben wir die leise Hoffnung, dass wir die Markttage durchführen können“. Geplant ist die Veranstaltung für 29. bis 30. August – also drei Tage vor Ablauf der Frist. „Vielleicht entwickeln sich die Corona-Zahlen so, dass die Auflagen gelockert werden können“, hofft Striewe.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt mussten mehrere Jubiläumsveranstaltungen, die über das Jahr verteilt in Schwaney stattfinden, abgesagt werden, darunter das Jugendvereinsturnier in der Reithalle und die Theateraufführung der KFD in der Schützenhalle. das ist besonders bitter für die rund 40 Mitstreiter im Organisationsteam, die das Jubiläum seit mehr als einem Jahr vorbereitet und entsprechend unzählige Stunden investiert haben.

Unklar ist für Ortsvorsteher Striewe, ob und in welcher Form vor dem 31. August terminierte Veranstaltungen, die nicht unter die Kategorie Großveranstaltung fallen, durchgeführt werden können – unter anderem der zehn Kilometer lange „Kulinarische Panoramaweg“ am 14. Juni. „Sicherlich könnte man dafür Sorge tragen, dass nicht mehr als zwei Personen auf die Strecke gehen. Vorgesehen sind aber auch Essenstände, und da dürfte es unweigerlich zu Menschenansammlungen kommen“, sagt Hermann Striewe. „Uns sind im Moment die Hände gebunden, was weitere Vorbereitungen und Ausschreibungen angeht, weil wir die Auflagen nicht kennen. Hoffentlich sind wir in zwei Wochen schlauer.“

Es gibt einen Plan B

Sollte es dennoch zum „worst case“ kommen, und die (Haupt-) Feierlichkeiten zum Dorfjubiläum fallen Corona zum Opfer, gibt es nach Auskunft des Ortsvorstehers einen Plan B: „Dann würden wir versuchen, die eine oder andere Veranstaltung im nächsten Jahr aufleben zu lassen.“ Doch auch das gestalte sich nicht so einfach, da 2021 das Bundesschützen Garde Musikkorps Schwaney sein 120-jähriges Bestehen feiert und der TuS Egge Schwaney 100 Jahre alt wird „Da müssen wir dann schauen, was der Terminkalender noch hergibt“, sagt Striewe.

Etwas entspannter als in Schwaney kann man in Altenbeken den Corona-Auflagen entgegensehen. Einzige Großveranstaltung in der Gemeinde ist – neben dem Schützenfest – das Viaduktfest – und das findet nur alle zwei Jahre und erst wieder 2021 statt.