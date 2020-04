Sollten die Auflagen während der Pandemie noch länger andauern, droht auch dem für Herbst geplanten Festakt das Aus. Und weil es schade wäre, könnte die spannende Entstehungsgeschichte des kleinen Dorfes im Ellertal nicht einer breiten Öffentlichkeit erzählt werden, hat sich Johannes Eikel aus der extra für das Jubiläum gegründeten Heimat- und Vereinsgemeinschaft hingesetzt und die Historie Schwaneys aufgeschrieben, die wir im Folgenden – leicht gekürzt – gerne veröffentlichen:

Woher Schwaney seinen Namen hat

Die neue Ortschronik macht es deutlich: Das Dorf ist moderner geworden. Das Ortsbild im Wandel der landwirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen hat sich im realen und übertragenen Sinne verändert.

Der Ursprungsname des über 1000-jährigen Siedlungsraumes „Suanecghe“ bedeutet etwa Pfütze/Wasserloch in der „eche“ (Egge), ein lang hingestreckter Berg oder Höhenrücken, was in der niederdeutschen Sprache zu Schwanegge (Hochdeutsch: Schwaney) wurde.

Schwaney hat in alter Zeit aus mehreren Siedlungen bestanden, die sich aber nach und nach zu einer Gemeinde vereint haben. Diese Annahme ist auch wohl begründet durch die weit um Schwaney herumliegenden Häuser, zum Beispiel Klusweise, Eller, Uhrenberg oder Bodenthal. Alte Straßennamen erinnern an frühere Siedlungen, wie zum Beispiel Volkswortstraße an die frühe Siedlung Volkwordinchusen. Wulwerkuhle weist auf die Lehmkuhle beziehungsweise auf die Fangkuhlen für die Wölfe hin. Der letzte Wolf wurde hier übrigens 1750 erlegt.

Plattdeutsche Sprache fast verschwunden

Die meisten Hofstellen sind Neubauten gewichen. Im Dorfkern sind noch drei Stellen verblieben, deren alte Hofnamen Hiägers, Klohernschäepers und Hamelhiämens heute kaum noch bekannt sind. Selbst die plattdeutsche Sprache, bis nach dem Zweiten Weltkrieg lange die einzige Verständigung, wird heute kaum noch verstanden.

Das kleine Eggedörfchen am Ellerstrand, wie es liebevoll genannt wird, war Heimat für alle, die dort geboren waren. Die gemeinsamen Erfahrungen bezüglich Natur, Kultur, Geschichte und Tradition – erlebbar im Alltagsleben, in Sprache, in religiöser Prägung sowie bei Festen und Gebräuchen – schafften ein enges Heimatgefühl. Man reifte heran, baute ein Haus, Kinder wurden geboren, die Eltern begraben und fand eines Tages selbst die letzte Ruhe am selben Ort.

Mehr als 3500 Mitglieder in 20 Vereinen

Heute ist das Unstete zum Idealbild geworden, sind Freunde und Heimat auf seltsame Weise durcheinander geraten. Wir leben in einer Welt, in der Aufbrechen, Fortkommen und Ankommen so leicht sind wie nie zuvor und so die Ortsgebundenheit fast schon als Zeichen der Rückständigkeit gilt. Wir reisen um die Welt, um unsere Neugier auf Fremdes zu stillen, während uns mit unserem Nachbarn oft kaum mehr verbindet als die gemeinsame Adresse.

Das Dorf Schwaney ist durch die kommunale Neugliederung im Jahr 1975 ein Ortsteil der Großgemeinde Altenbeken geworden. Anstelle der Landwirtschaft und des Handwerks sind im Gewerbegebiet moderne Fabrik- und Industrieanlagen sowie technologische und digitale Errungenschaften getreten.

Eine starke Eigenständigkeit entwickelte sich im Vereinsleben. War früher das zwanglose Zusammensein zwischen Kirche und Folk­lore sehr stark, so sind heute zum Beispiel neben der schon lange bestehenden christlichen Schützenbruderschaft oder der traditionellen Katholischen Landjugend zahlreiche Gruppierungen mit unterschiedlichen Interessen und Hobbys hinzugekommen. Heute hat das Dorf mehr als 20 Vereine mit über 3500 Mitgliedern, in denen im sozialen, kommunikativen und geselligen Miteinander Kontakte und Verbindungen von dörflicher Tradition und moderner Kultur gepflegt werden können und somit Zeichen für Toleranz und Offenheit setzen.