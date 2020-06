Altenbeken (WB/itz). Im Feierabendverkehr hat sich am Freitag ein folgenschwerer Unfall ereignet: Vier Personen sind um 18.20 Uhr bei einer Kollision auf der B64 in Höhe Altenbeken-Schwaney verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vor Ort war die Fahrerin eines Toyota Yaris in Richtung Paderborn unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Duhner Weg in Richtung Schwaney übersah sie demnach einen Audi A6 aus dem Kreis Höxter, der in Richtung Bad Driburg fuhr.

Der Toyota stieß mit voller Wucht in die Seite des Audi, der herumgeschleudert wurde. Bei der Kollision wurden die beiden Frauen im Audi und das Paar im Toyota verletzt. Der Rettungsdienst rückte mit vier Krankenwagen aus und brachte die Verletzten in die Krankenhäuser. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Sicherung der Unfallstelle.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegenüber der Polizei sagte die Fahrerin des Yaris aus, den Audi nicht gesehen zu haben. Möglicher Grund könnte die tief stehende Abendsonne gewesen sein, hieß es vor Ort.