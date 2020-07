Finanzlage in Altenbeken ist derzeit „nicht gravierend“

Altenbeken (WB). Derzeit halten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzen der Gemeinde Altenbeken noch in Grenzen. Das hat Kämmerer Markus Raabe ausgerechnet und dem Rat in dessen vergangenen Sitzung vorgestellt: „Vor zwei Monaten dachte ich noch ‚Oh Gott‘, aber wenn es so bleibt wie jetzt, ist es nicht so gravierend“, teilte er mit.

Von Sonja Möller