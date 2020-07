Gasaustritt bei Erdarbeiten in Buke

Altenbeken/Buke (WB). Der Löschzug Buke ist am frühen Mittwochnachmittag zu einer beschädigten Gasleitung an den Mühlenweg ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr Altenbeken kam es im Bereich des Ortsausgangs bei Erdbauarbeiten zu einer Leckage, so dass Erdgas unkontrolliert ausströmen konnte.