Altenbeken (WB). Am Wochenende sind bislang unbekannte Täter vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Innenräume eines Einfamilienhauses an der Straße Am Küstengarten eingebrochen. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Karton mit Geschirr und Porzellan gestohlen.

Von Westfalen-Blatt