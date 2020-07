Wessels will Fahrverbot für Motorräder

In einem Brief an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst drückt Wessels seine Hoffnung aus, dass ein zeitlich beschränktes Verkehrsverbot für Motorradfahrer auf der beliebten Biker-Strecke nicht weiter durch der Landesregierung unterstehende Behörden torpediert oder erschwert werde. „Ich frage mich, ob Sie in Ihre eigene Organisation hinein ebenso handeln, wie Sie in Richtung Bundesrepublik und Europa fordern“, schreibt Wessels.

Hintergrund ist eine Verkehrsanordnung des Kreises Paderborn aus dem Jahr 2015, die an der Ablehnung der Bezirksregierung gescheitert ist. Damals ordnete der Kreis eine zeitweise Sperrung der Landstraße zwischen Altenbeken und Langeland für Motorradfahrer an, um die Anlieger vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu schützen.

Dazu kam es allerdings nicht, da der Landesbetrieb Straßen NRW die Ausführung verweigerte und sich an die Bezirksregierung Detmold wandte. Die Behörde hatte deutliche Zweifel an der juristischen Haltbarkeit des Verbots, da man nicht pauschal eine bestimmte Gruppe, in diesem Fall Motorradfahrer, ausschließen könne. Landrat Manfred Müller habe die Verkehrsanordnung am Ende zurückgenommen – zum Leidwesen der Anwohner und übrigen Verkehrsteilnehmer.

„Dies ist schon lange eine Rennstrecke“

Es gebe regelmäßig erschreckende Berichte der Bürger, die die besagte Strecke aus Angst vor gefährlichen Situationen mieden. „Dies ist schon lange eine Rennstrecke, an der sich Biker im Wettbewerb um die besten Streckenzeiten messen“, betont Wessels im Schreiben. Die L755 führe hier über das Eggegebirge und werde an einer unübersichtlichen Stelle vom europäischen Fernwanderweg 1 gekreuzt. Auch Pedelec-Fahrer seien dort unterwegs. Seit nunmehr 30 Jahren bemühten sich zudem lärmgeplagte Anwohner um Abhilfe.

2002 habe es eine von Wessels unterstützte Initiative des damaligen Landrates zur Vollsperrung der L755 auf dieser Strecke gegeben, die vom Altenbekener Gemeinderat durch eine mit großer Mehrheit beschlossene Resolution begleitet wurde. Das Vorhaben scheiterte. In den Folgejahren kam es in der Motorradsaison immer wieder zu massiven Lärmbelästigungen, Verkehrsgefährdungen und Unfällen mit oftmals schweren Folgen, erläutert Wessels. Das Problem habe sich trotz kleinerer Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen für Zweiradfahrer und Fahrbahnschwellen noch verstärkt.

„Motorrad ist ein weit verbreitetes Freizeitsportgerät“

Hans Jürgen Wessels empfiehlt dem Minister, sich Videos von den Motorradfahrten auf Youtube anzuschauen und sich selbst ein Bild zu machen. Dafür müsse er nur die Begriffe Altenbeken, Langeland und Motorrad in die Suchmaske eingeben. Wessels: „Das Motorrad wird längst nicht mehr in erster Linie zur notwendigen Fortbewegung genutzt, sondern ist ein weit verbreitetes Freizeitsportgerät geworden. Und ein Teil dieser ‚Freizeitsportler‘ empfindet den Reiz insbesondere im lauten Sound, im dynamischen Kurvenfahren, im Wettbewerb mit anderen Bikern und in Grenzerfahrungen beim dynamischen Durchfahren eines abwechslungsreichen Parcours, was diesen Freizeitpiloten offenkundig einen besonderen Adrenalinkick verschafft.“

Der Bürgermeister hat sich auch an Landrat Manfred Müller gewandt, damit dieser erneut das Verkehrsverbot von 2015 anordnet: „Selbstverständlich weiß ich, dass eine solche Maßnahme erneut die Anhörung von Straßen NRW, der Bezirksregierung, der Stadt Bad Driburg und des Kreises Höxter voraussetzt.“ Die damalige Argumentation der Bezirksregierung greife seines Erachtens jetzt nur unzureichend, da sie sich zur sehr auf das Thema Lärmemission fokussiere, „ohne die weiteren gesetzeswidrigen Begleiterscheinungen in angemessenem Umfang mit zu gewichten.“