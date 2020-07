Im Naturschutzgebiet Egge-Nord liegen die buchenreichen Staatswälder des Projektes „Naturerbe Buchenwälder OWL“. Ein Teil dieser Flächen dient als „Naturwaldzelle“ der Wissenschaft, manche Bereiche entwickeln sich als „Wildnisentwicklungsgebiet“ ganz natürlich, bestimmte Gebiete dienen der Brennholznutzung und andere werden von fichtengeprägten Waldbeständen hin zu eher laubholzdominierten Waldungen umgebaut.

Sechs attraktive Themenrouten

Diesen naturnahen und besonders schützenwerten Wald auf attraktiven Wanderwegen erlebbar zu machen, ist von zentraler Bedeutung. Im Naturerbe-Wald sind Besucher daher willkommen. Die Gemeinde hat deshalb vor drei Jahren sechs attraktive Themenrouten in der „Naturerbe Wanderwelt“ bei Altenbeken entwickelt. Seither erfreuen sich die Kurz-, Halbtages- sowie Tages-/Mehrtageswanderwege zunehmender Beliebtheit. Die kurzen Touren (Buchen-Wildnis-Pfad 4,8 Kilometer und Naturerbe-Pfad 7,2 Kilometer) bieten sich besonders für die kleine Auszeit zwischendurch an. Faszinierende Naturerlebnisse und wertvolle Erfahrungen versprechen die Halbtagestouren (Walderlebnis-Pfad 9,8 Kilometer und Durbeke-Steig 14,7 Kilometer). Auf beeindruckende Spurensuche können sich Wanderer bei einer ausgedehnten Wanderung (Wildnis-Steig 23,2 Kilometer und Naturschätze-Steig 35,6 Kilometer) begeben.

Bis zu zehn Fragen und Rätsel je Tour

„Wanderer und Naturliebhaber sollten ihre Augen unterwegs stets offenhalten“, empfiehlt Marion Wessels. Nicht nur, um die Naturschätze am Wegesrand nicht zu verpassen, sondern auch um sich die attraktiven Belohnungen zu verdienen. Die bekommt nämlich, wer unterwegs Antworten auf Fragen findet oder Rätsel löst. Anders als beim Geocaching werden Antworten bzw. Lösungen als Fotos dokumentiert. „Wir akzeptieren Selfies, aber auch Bilder mit eindeutig zuzuordnenden (Ausrüstungs-)Gegenständen als Beleg dafür, dass Sie unsere Wege tatsächlich und komplett erwandert haben“. Wer auf diese Art Themenwege bis 20 Kilometer erwandert hat, bekommt jeweils eine passende Wege-Urkunde, bei Routen über 20 Kilometer winkt zusätzlich noch eine Wandernadel. „Wenn Sie alle sechs Wanderwege nachweislich erfolgreich unter die Sohlen genommen haben, gibt’s unsere Premium-Urkunde und ein kleines Präsent“, so die Touristikerin.

Bis zu zehn Fragen beziehungsweise Rätsel je Tour haben sich Marion Wessels und ihr Team überlegt, zusammengestellt in einer Broschüre im Taschenformat. Erhältlich ist das Heft in der Tourist-Information Altenbeken und als Download auf der Website www.naturerbe-wanderwelt.de.

„Jeder kann mitmachen“, sagt Marion Wessels, „aber bitte achten Sie darauf, die gekennzeichneten Wege nicht zu verlassen. Die sensiblen Bereiche im Naturerbe-Wald müssen geschützt werden“. Beweisfotos können per E-Mail an tourismus@altenbeken.de oder auf Datenträgern an die Tourist-Information der Gemeinde Altenbeken geschickt werden.