In Höhe Buke konnten Polizeibeamte mittels Lasermessgerät feststellen, dass seine Geschwindigkeit 160 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer betrug. Unmittelbar bevor die Beamten den Fahrer anhalten konnten, überholte er trotz Überholverbot einen Lieferwagen und überfuhr darüber hinaus eine Sperrfläche, welche die Fahrtrichtungen trennt. Der Fahrer zeigte sich bei der Polizeikontrolle einsichtig und entschuldigte sich für seine Fahrweise. Auf ihn kommen jetzt ein Bußgeldbescheid über 240 Euro plus Gebühren sowie zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.