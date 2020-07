Aus der Bürgerumfrage habe sich ergeben, dass Straßenlärm nicht allein am Bollerborn, sondern ebenfalls an der L828 im Sagetal als belastend empfunden werde. Nach Rückmeldungen über einen merklichen Rückgang der Lärmbelastung seit der Aktion „Biker nehmen Rücksicht“ am Bollerborn wurde nun ein weiteres Banner am Siep angebracht. Auch Bürgermeister Hans Jürgen Wessels (SPD) hatte jüngst einen neuen Vorstoß unternommen, gegen Motorradlärm vorzugehen.

„Kein Generalverdacht“

„Wir möchten Motorradfahrer auf dieser landschaftlich reizvollen Strecke nicht unter Generalverdacht stellen, sondern an die Vernunft derjenigen appellieren, die hochtourig mit Nachrüstauspuffanlagen durch das enge Sagetal fahren“, erläutert Ludwig Rössing (Wahlkreiskandidat der SPD).

Die SPD Altenbeken orientiert sich hierbei an der Aktionskampagne „Silent Rider“, um gemeinsam mit Ordnungsbehörden und Bikern Lösungen zu finden. Diese Initiative richtet sich nicht gegen die Motorradfahrer-Community, sondern ausschließlich gegen die Verursacher von unverhältnismäßigem, illegalem Motorradlärm.

Gemeinschaftlich sollen so Lösungen gefunden werden, um betroffene Anwohner vor unzumutbarer Lärmbelästigung zu schützen, ohne alle Biker unter eine Kollektivstrafe zu stellen.

Motorradkorso abgesagt

Eine Mitgliedschaft der Gemeinde an dieser Initiative, der sich schon viele Städte und Kommunen bundesweit angeschlossen haben, wird angestrebt, denn zivilisierte Motorradfahrer sind in Altenbeken, Buke und Schwaney herzlich willkommen. Sie unterstützen zudem oftmals die heimische Gastronomie.

„Die SPD Altenbeken dankt für die vielen, guten Ergebnisse und Anregungen aus der Bürgerumfrage und wird auch schon kurzfristig mit der weiteren Umsetzungen fortfahren“, heißt es abschließend.

Ein jüngst geplanter Motorradkorso durch das Hochstift, mit dem gegen Sonntagsfahrverbote protestiert werden sollte, war abgesagt worden.