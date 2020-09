Matthias Möllers macht das Rennen

„In der Deutlichkeit hatte ich dieses Ergebnis nicht erwartet, das muss ich zugeben. Ich war vorsichtig optimistisch. Dass es jetzt so gekommen ist, freut mich umso mehr“, sagte Möllers, der mit Parteifreunden und Familie im Eggemuseum feierte.

Möllers: „Ich hatte einen gewissen Heimvorteil“

Ausschlaggebend für seinen Sieg waren aus seiner Sicht folgende Punkte: „Ich hatte einen gewissen Heimvorteil, und wir haben uns mit meiner Kandidatur im Sommer 2019 schon sehr früh positioniert. Die SPD hat ihren Kandidaten ja erst sehr spät ins Rennen geschickt, und als Externer hatte es Herr Stucke dann auch sehr schwer. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, und ich konnte als Kämmerer und Beigeordneter der Stadt Herford meine Fachlichkeit hervorheben. Außerdem haben wir in Zeiten von Corona stark auf digitale Medien gesetzt.“

Stucke: „Es hat eine Wechselstimmung gegeben“

Stucke zeigte sich als fairer Verlierer und sagte: „Ich gratuliere Herrn Möllers zu seinem guten Wahlergebnis. Das muss man respektieren.“ Gründe für seine Niederlage hatte der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Brackwede schnell parat. „Nach 21 Jahren Amtszeit eines SPD-Bürgermeisters hat es in Altenbeken einfach eine Wechselstimmung gegeben. Das konnte ich schon bei meinen vielen Terminen von Tür zu Tür in der Bevölkerung spüren. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich für den Kandidaten entschieden, der hier seit zehn Jahren wohnt. Als Auswärtiger hat man es da schwer“, sagte er.

Auf die Frage, wie es für ihn weitergehe, antwortete Stucke lachend: „Ich habe am Montag um 8 Uhr einen dienstlichen Termin als Pfarrer in Brackwede. Ich möchte aber die Zeit mit der SPD in Altenbeken nicht missen. Das ist eine tolle Truppe, die einen super Wahlkampf geführt hat. Und immerhin sind mein Ergebnis und unser Ratsresultat auch über dem derzeitigen Landesschnitt der SPD.“

Die CDU eroberte mit Möllers nach 21 Jahren das Altenbekener Rathaus zurück. Denn 1999 war Wessels der erste SPD-Bürgermeister im Kreis Paderborn überhaupt und auch der erste hauptamtlich gewählte Verwaltungschef in Altenbeken. Seitdem regierte er die Eggegemeinde gegen eine CDU-Ratsmehrheit.

Die Grünen machen einen großen Sprung

Diese Mehrheit behält die CDU mit 50,2 Prozent (15 Sitze) weiterhin und legte sogar noch zu, 2014 waren es 48,2 Prozent. Die SPD verlor nicht nur das Bürgermeisteramt, sondern kam auf nur 25,4 Prozent (sieben Sitze) – vor sechs Jahren waren es noch 36,9 Prozent. Bündnis 90/Die Grünen machten einen großen Sprung auf 15,9 Prozent (2014/9,1) und haben vier Sitze. Die ABA (Altenbekener Bürgerallianz) kam auf 5,4 Prozent (2014/3,6), die FDP auf 3,0 (2014/2,2) – beide Parteien haben somit jeweils einen Sitz im Altenbekener Rat.

Kommentar

Die Altenbekener Wähler haben entschieden – und das sehr deutlich. Nach 21 Jahren in der Konstellation SPD-Bürgermeister und CDU- Ratsmehrheit wollten sie einen Wechsel. Die Union hat nun nicht mehr nur die meisten Sitze im Rathaus inne, sondern stellt mit Matthias Möllers auch den Verwaltungschef. Scheinbar nutzte der Altenbekener seinen Heimvorteil, während den Bürgern sein Gegenkandidat Ingo Stucke aus Bielefeld nicht so vertraut war. Jetzt muss Möllers aber auch zeigen, dass er mit der Mehrheit seiner Partei im Rücken die bislang erfolgreiche Politik seines SPD-Vorgängers in Altenbeken fortführen kann. Hans Jürgen Wessels hat in seiner Amtszeit viel erreicht. Vor allem hat er in Altenbeken den Tourismus angekurbelt und die Eggegemeinde als beliebte Wanderregion bekannt gemacht. Auch das Viaduktfest ist hier zu nennen. Was die Wirtschaft betrifft, ist das neue Industriegebiet in Buke hervorzuheben. Und in Buke gibt es auch wieder eine Grundschule. Haften bleibt an Wessels aber der Gebührenskandal. Jetzt gibt es den Wechsel im Rathaus. Die Altenbekener setzen auf den Kandidaten aus dem Ort, für Matthias Möllers gilt es nun, das Vertrauen zurückzugeben. Matthias Wippermann