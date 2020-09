Ausbau des Glasfasernetzes hat begonnen

Seit Montag sind die ersten Baumaschinen im Einsatz, um mit schnellen, innovativen Ausbauverfahren das Glasfasernetz in Altenbeken auszubauen. Altenbekens Bürgermeister Hans Jürgen Wessels ließ es sich nicht nehmen, beim ersten Spatenstich dabei zu sein: „Ich freue mich sehr, dass die Bürger aus Altenbeken, Buke und Schwaney sich so zahlreich für das schnelle Internet entschieden haben und der Glasfaserausbau jetzt startet. Nur so halten wir Anschluss an die gesellschaftlichen Entwicklungen“.

Die einzelnen Bauschritte

Im ersten Schritt werden nun die Leerrohre in die Straßen eingebracht. Sobald die Leerrohre verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen. Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass es bei den Tiefbauarbeiten zuweilen notwendig ist, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung provisorisch zu schließen, da diese gegebenenfalls ein weiteres Mal aufgenommen werden müssen. Erst mit Beendigung der Bauarbeiten werden diese Bereiche final verdichtet, geschlossen und von der Gemeinde abgenommen. Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße werden die Anlieger so früh wie möglich mit einer entsprechenden Information im Briefkasten über den Termin in Kenntnis gesetzt, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens Deutsche Glasfaser.

Die Bauprozesse erfolgten in enger Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und Bauleitung. Die Gemeinde kontrolliere und dokumentiere im Vorfeld jeden Ausbaubereich. Nach Beendigung der Arbeiten erfolge die Abnahme aller öffentlichen Oberflächen durch die Gemeinde. Die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Oberflächen durch den beauftragten Generalunternehmer sei obligatorisch.

www.deutscheglasfaser.de/altenbeken