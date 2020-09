Fördermittel sind beantragt

Die Initiative zur Umgestaltung der Teichanlage ist nicht neu. Sie ging bereits 2014 von der Heimat- und Verkehrsgemeinschaft Buke aus, die in einem Brief an den Bürgermeister anregte, die Grünanlage zu erneuern und attraktiver zu gestalten. Die in den späten 1970er Jahren angelegte Grünanlage sei an vielen Stellen marode, von Wildwuchs überwuchert und lade immer weniger zum Verweilen ein.

Das Areal bietet viel Potenzial. Die Vereinsgemeinschaft hat Skizzen angefertigt und eine Liste mit Gestaltungsvorschlägen zusammengestellt. Das Anliegen der Buker Vereine wurde 2014 im Gemeinderat vorgestellt und grundsätzlich positiv befunden. Durch Ratsbeschluss wurde die Verwaltung beauftragt, Informationen einzuholen, um so die Rahmenbedingungen für eine Erneuerung der Anlage Am Spring beurteilen zu können.

Die erste Planung

2017 hatte die Gemeinde dann das Planungsbüro Berger aus Bad Sassendorf beauftragt, eine Entwurfsplanung für die Umgestaltung zu erarbeiten und die Kosten für die Umsetzung zu berechnen. Die Erarbeitung der Planung erfolgte in direkter Abstimmung mit der Vereinsgemeinschaft Buke, der Verwaltung und Politik der Gemeinde Altenbeken sowie den Abteilungen Naturschutz und Wasserwirtschaft des Kreises Paderborn. Chefplaner Hans-Joachim Berger zeigte sich bei der Vorstellung der Pläne 2019 im Bauausschuss vom Potenzial des Geländes begeistert. Beabsichtigt ist, zwei Teiche in der Grünanlage naturnah umzubauen und mit neuen Möglichkeiten des Verweilens und Erlebens am Gewässer zu kombinieren.

Dazu gehören Wasserspielgeräte für Kinder und ein Kneippbecken für Jedermann. Der Bach Beke sowie weitere Fließ- und Quellgewässer in der Anlage sollen erlebbar gemacht und – wo möglich und angemessen – ökologisch verbessert werden. Ein weiterer Aspekt, der in die Planung einfließt, ist eine Neuordnung des Gehölzbestandes. Durch die Quellen, Bäche und Teiche ist die Grünanlage auf natürliche Weise mit kühlendem Wasser versehen, hohe Bäume spenden Schatten. Außerdem ist vorgesehen, das Wegenetz instand zu setzen und die Aufenthaltsqualität mit Sitzgelegenheiten und einem Unterstand zu verbessern.

Teichanlage als Erholungsort

Ziel der gesamten Neugestaltung ist es, die Teichanlage Am Spring wieder zu einem Erholungsort werden zu lassen, der ganzjährig einen Treffpunkt für Dorfbewohner bietet. An einem Wanderwegekreuz mit überregionaler Bekanntheit gelegen – der Viaduktwanderweg und der Bäderweg führen hier entlang – sollen hiervon auch Touristen profitieren. „Da der Viaduktwanderweg vorbeiführt, soll dieser umgelegt werden und über die neue Teichanlage führen. So wollen wir auch Touristen einen Ort zum Pausieren und Auftanken bieten“, erläutert Altenbekens Tourismuschefin Marion Wessels auf Anfrage.

Die geplante Wasser-Erlebnis- und Spiellandschaft wird nicht nur für Touristen ein Anziehungspunkt. Auch viele Buker freuen sich, wie Ortsheimatpfleger Udo Waldhoff berichtet: „Uns ist das eine Herzensangelegenheit. Wir wünschen uns einen offenen Ort für Familien mit Kindern.“ Die Kosten der Neugestaltung sind mit 206.000 Euro kalkuliert. Die beantragte Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm NRW 2021 beträgt 65 Prozent, was immerhin 134.000 Euro sind. Eine Umsetzung ist bis Ende 2021 geplant.