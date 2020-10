Neben der Analyse des Wahlergebnisses und dem Abstecken der ersten Ziele für die kommende Ratsperiode wurden auch die Ausschüsse und die repräsentativen Ämter der Gemeinde diskutiert und beschlossen. Durch das sehr gute Wahlergebnis habe die CDU die Möglichkeit, den ersten stellvertretenden Bürgermeister sowie die drei Ortsvorstehenden in Altenbeken, Buke und Schwaney zu stellen, teilt die CDU Altenbeken mit.

Die Fraktion wird Anton Göllner als stellvertretenden Bürgermeister, Stefanie Klüter als Ortsvorsteherin in Altenbeken, Norbert Keuter als Ortsvorsteher in Buke und Hermann Striewe als Ortsvorsteher in Schwaney vorschlagen. Die fünfjährige Amtsperiode des Rates und des Bürgermeisters beginnt am 1. November, die konstituierende Ratssitzung findet am 5. November statt.