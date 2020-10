An diesem Laden hängt ihr Herz

In dem Geschäft an der Adenauer Straße 64 ist jeder Platz ausgenutzt. Überall stehen Regale mit Karten zu verschiedenen Anlässen, Geschenkartikeln, Spielen und Schreibwaren. „Derzeit ist die Zeit für Kalender“, sagt Simone Kuhfuß und schiebt einen Ständer mit verschiedenen Foto-Exemplaren zur Seite. Und natürlich die Regale voller Bücher nicht zu vergessen – sie bilden das Herzstück des Buchladens.

Ein Gefühl für Sprache, Stil und Erzählweise

Inhaberin Simone Kuhfuß bezeichnet sich selbst als „Vielleserin“: „Mir gefällt auch viel. Ich kann das nicht auf einen Autor reduzieren“, erzählt sie lachend. Zwei bis drei Bücher liest sie pro Woche komplett. Zehn weitere liest die Buchhändlerin zumindest an, um ein Gefühl für Sprache, Stil und Erzählweise zu bekommen. Manchmal blättert sie in die Mitte oder zum Ende und liest einzelne Teile. Ihr Wissen gibt sie gerne an ihre Kunden weiter. „Ich bin aber immer total ehrlich und sage direkt, wenn mir etwas nicht gefallen hat“, verrät die 48-Jährige.

Genau diese Ehrlichkeit wissen ihre Kunden zu schätzen. „Von Beginn an habe ich viele liebe Kunden, die mir die Treue halten“, freut sich Simone Kuhfuß. Die meisten kommen aus Altenbeken oder den angrenzenden Dörfern rundherum. Das zeigte sich auch während des Corona-Lockdowns ab Mitte März. Die Kunden hielten ihrem Buchladen die Treue.

„Jetzt habe ich viel Zeit zum Lesen“

„Als wir das Geschäft schließen mussten, kam bei mir erstmal kurz Panik auf“, verrät Simone Kuhfuß. Doch als von Grund auf positiver Mensch ging sie die plötzliche Freizeit optimistisch an: „Ich dachte mir, jetzt habe ich viel Zeit zum Lesen“, erzählt sie lachend. Aber wirklich viele Bücher hat die Altenbekenerin während des Lockdowns nicht gelesen. Viel zu sehr war sie damit beschäftigt, die Anfragen ihrer Kunden via Telefon und Onlineshop zu beantworten.

„Während der schlimmen sechs Wochen haben meine Kunden den Onlineshop auf unserer Internetseite buchladen-altenbeken.buchkatalog.de sehr gut genutzt“, erzählt die Unternehmerin, die fast jeden Tag im Laden war und selbst zwei bis drei Stunden Bücher ausgeliefert hat. Ein Service in dieser besonders herausfordernden Zeit. Besonders kurios: Die Nachfrage nach Puzzles stieg während des Lockdowns rapide an, so dass teilweise gar kein Nachschub zu bekommen war.

Coronakonform geöffnet

Mittlerweile öffnen Simone Kuhfuß und ihre Mitarbeiterin Karin Wiechers den Buchladen wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten – coronakonform: Die Kasse ziert jetzt ein Spuckschutz, es gilt eine Mund-Nasenschutzpflicht und die Kunden achten selbst darauf, dass sich nicht zu viele im Laden aufhalten. „Sie warten dann vor der Tür oder fragen, ob sie noch reinkommen können“, lobt Simone Kuhfuß das vorbildliche Verhalten.

Den Schritt in die Selbstständigkeit hat die engagierte Buchhändlerin nie bereut. „Mit dem, was mich glücklich macht, kann ich auch andere glücklich machen. Das ist toll“, beschreibt sie, was ihr ihr Beruf bedeutet. Was Bücher für eine Wirkung auf den Leser haben können, hat die 48-Jährige in ihrer Ausbildung selbst erfahren: „Ich hatte eine tolle Ausbilderin, die mir Emelie Bronte em­pfohlen hat. ‚Die Sturmhöhe‘ hat mich umgehauen. Das hat nochmal eine ganz andere Tiefe“, gerät Simone Kuhfuß regelrecht ins Schwärmen. Dies sei eines der wenigen Bücher, das sie mehrmals gelesen hat.

„Ich freue mich auf den neuen Krimi von Robert Galbraith“

Privat freut sich die Fachfrau jetzt auf den neuen Krimi von Robert Galbraith. Dahinter verbirgt sich übrigens J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter. Das neue Buch von Christian Berkel sei auch ein Genuss gewesen, verrät Kuhfuß: „Er erzählt seine Familiengeschichte in Romanform. Sprachlich sehr schön.“

Nur auf eins muss sie erstmal verzichten: Viermal im Jahr stellte sie sonst vor 30 bis 50 Gästen eine Auswahl an Neuerscheinungen vor. Auch Freundinnen- oder Krimi-Abende veranstaltete sie regelmäßig. „Das geht während Corona nicht. Aber das kommt wieder“, ist Simone Kuhfuß überzeugt. Und ihre Kunden dürften ihr auch dabei die Treue halten.