Johannes-Tofall-Straße eingeweiht

„In den siebziger Jahren hat er sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass in Buke ein Industriegebiet entsteht und sich große Firmen hier ansiedeln. So wurden zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen“, erzählt Brudermeister Waldhoff. Als Landwirt und Schafzüchter vermittelte Johannes Tofall seinerzeit zwischen Gemeinde und Landwirten, die daraufhin Flächen für das Industriegebiet zur Verfügung stellten.

Auch als Kommunalpolitiker habe sich Johannes Tofall über Jahrzehnte für die positive Entwicklung des Dorfes eingesetzt. Von 1945 an war er Bürgermeister des kleinen Eggedorfes und behielt dieses Amt bis zur Gebietsreform 1975. Danach übernahm Johannes Tofall die Aufgaben des Ortsvorstehers bis zu seinem Tod 1979. Unter anderem hat er Anfang der Siebziger Jahre maßgeblich die Freizeitanlage am Spring in Buke mitgestaltet, die noch heute existiert und jetzt überarbeitet werden soll.

Von 1945 bis 1975 war Johannes Tofall Bürgermeister des Eggedorfes Buke. Foto: privat

Johannes Tofall war Mitbegründer der CDU-Ortsunion Buke, Kreistagsabgeordneter, Amtsbürgermeister und Ratsmitglied. Darüber hinaus bekleidete Johannes Tofall 30 Jahre den Posten des Oberst der St-Dionysius-Schützenbruderschaft Buke. „So etwas gibt es heute gar nicht mehr. Er hat jahrzehntelang die Geschicke der Bruderschaft gelenkt. Unter anderem hat er das Grundstück für den jetzigen Schützenplatz zur Verfügung gestellt“, berichtet Schützenoberst Hans Norbert Keuter.

Immer ein offenes Ohr

Trotz all seiner Verpflichtungen fand Johannes Tofall immer Zeit für seine geliebte Jagd. Tochter Christa Klüter fällt dazu eine Anekdote ein: „Mein Vater hat sich auch schonmal im schwarzen Anzug auf den Hochstand gesetzt. Das war ihm egal.“

Als Mensch habe er immer ein offenes Ohr für seine Mitmenschen gehabt, erzählt Tochter Hildegard Sendermann. „Nach dem Krieg hat sich Johannes Tofall selbstlos, tatkräftig und uneigennützig für die Flüchtlinge in Buke eingesetzt. Er kümmerte sich darum, dass sie mit Nahrungsmitteln und Kleidung versorgt wurden und dass sie bei Familien im Ort unterkamen und so ein neues Zuhause fanden“, erzählt Udo Waldhoff. 1974 bekam Johannes Tofall für seinen Einsatz und seine Verdienste das Bundesverdienstkreuz verliehen. Am 1. Juli 1979 verstarb Johannes Tofall im Alter von 80 Jahren.

Dass jetzt eine Straße nach ihm benannt wurde, freut die noch lebenden Angehörigen: „Bei dem, was er alles geleistet hat, war das schon lange überfällig“, sind sich alle einig. Dionysius Tofall (90) lebt noch heute mit seiner Frau Anni und der Familie ihres Sohnes Dietmar auf dem landwirtschaftlichen Anwesen von Johannes Tofall an der Dorfstraße. Von 1999 bis zum Frühjahr 2020 wurde dort das Bauernhofcafé „Richts Deele“ betrieben.

Töchter bei der Enthüllung dabei

Insgesamt hatte Johannes Tofall sechs Kinder, von denen die Söhne Josef und Johannes bereits verstorben sind. Die Töchter Hildegard Sendermann und Christa Klüter waren ebenfalls bei der Enthüllung des Straßenschildes dabei. Tochter Gertrud Leninger fehlte aus gesundheitlichen Gründen. Zur Familie des ehemaligen Bürgermeisters gehören noch zwölf Enkel und acht Urenkel.

Einer der Enkel ist Dr. Hubertus Tofall (53), der zwölf Jahre alt war, als sein Großvater starb. Er erinnert sich noch gut an ihn: „Ich habe meinen Opa als sehr jovial in Erinnerung. Er saß immer in seinem Sessel und hat uns zum Beispiel fünf Mark für Kastanien gegeben. Und für uns Kinder war es natürlich toll, dass er der wichtige Mann beim Schützenverein war.“

Das Kleingewerbegebiet in Buke ist mittlerweile erschlossen. Auf Anfrage teilt Altenbekens Pressesprecherin Marion Wessels mit, dass einige Grundstücke bereits vergeben seien, es aber noch freie Flächen gebe. Die Vergaberichtlinien finden Interessierte auf der Internetseite der Gemeinde.