ABA und FDP bleiben ein Team

„Da die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde der CDU die absolute Mehrheit bescheinigt haben, wurde der ABA ein Sitz abgezogen und der CDU zugeteilt. So ist gewählte Demokratie“, so Thomas Keuter. Dennoch werde die ABA auch in dem neu zu bildenden Rat ihre Expertise nach dem Motto „Gemeinsam für ein l(i)ebenswertes Altenbeken, Buke und Schwaney“ weiter einbringen.

Nach den Konsolidierungsgesprächen hätten die Wählergemeinschaft der ABA und die FDP dem Bürgermeister mitgeteilt, dass sie auch weiterhin eine gemeinsame Fraktion im Rat der Gemeinde Altenbeken bilden werden. Zum Fraktionsvorsitzenden wurde Thomas Keuter und zum Stellvertreter Jan Wilhelm Lütkemeier bestimmt. „Zwar sind wir, als kleinste Fraktion, nicht mehr wie bisher das Zünglein an der Waage, jedoch als gemeinsame Fraktion der Mitbestimmung berechtigt“, so Thomas Keuter.

„Auch wir als FDP freuen uns über unser Wahlergebnis. Wieder einmal konnten wir dafür sorgen, dass auch die liberal gesinnten Bürger der Gemeinde in Zukunft Gehör finden. Mit der ABA haben wir erneut einen erfahrenen Kooperationspartner, der unsere gemeinsamen Interessen bündelt“, so Jan Wilhelm Lütkemeier. Die FDP wolle über alle sachbezogenen Inhalte gemeinsam mit der ABA absprechen. „Egal ob Thomas oder ich entscheiden, wichtig ist, dass wir eine gemeinsame Linie für unsere Bürgerinnen und Bürger verfolgen, auch wenn wir leider die Mehrheit im Rat nicht ändern können“, so Jan Wilhelm Lütkemeier.