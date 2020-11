Mühlenpatt in Schwaney wird umgestaltet

Altenbeken-Schwaney (WB). Eigentlich sollte die Umgestaltung des Mühlenpatts in Schwaney pünktlich zur 1050-Jahr-Feier fertig sein. Dann kam Corona, und nicht nur die Feierlichkeiten zum Ortsjubiläum selbst fielen weitestgehend aus, auch der Baubeginn am Mühlenpatt verzögerte sich. Jetzt aber sind die Arbeiten in vollem Gange. Bürgermeister Hans Jürgen Wessels und Projektleiter Uwe Schrader vom Bauamt der Gemeinde machten sich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt des Fußweges zwischen Ortsmitte und Schützenhalle.