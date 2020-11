„Das Votum war eindeutig“, sagt Dirk Hänsgen, Geschäftsführer von go.on. Er ergänzt: „Wir haben den Wunsch nach einer zusätzlichen Verbindung in die Überplanung des Linienbündels 10, Egge beim Aufgabenträger NPH zur Prüfung eingereicht. Mit der Linie 431 könnte ein Anschluss der Linie 4 des Padersprinters nach Dahl angeboten werden.“

Die Entscheidung wird beim Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter NPH wohl in den nächsten Wochen fallen. Nach Prüfung durch den NPH muss der Antrag allerdings noch zur Genehmigung an die Bezirksregierung Detmold gestellt werden. Sofern diese zustimmt, könnte die Umsetzung zum 1. Januar 2021 erfolgen, so Hänsgen. Schwaneys Ortsvorsteher Hermann Striewe zeigt sich hoch erfreut, dass go.on sich dem Wunsch vieler Schwaneyer Bürger angeschlossen und diese zusätzliche Strecke nach Dahl mit in die Überplanung aufgenommen habe: „Nun müssen wir die Daumen drücken, dass auch die nächsten Entscheidungen im Sinne der Bürgerschaft getroffen werden.“