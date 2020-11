„Das Aus macht viele sehr traurig“

Weihnachtssingen im Seniorenzentrum Altenbeken und der evangelischen Kirche, Kurkonzerte in Bad Driburg und gemeinsame Auftritte mit dem Bahnorchester: Mit der Auflösung verschwindet ein Urgestein der Altenbekener Vereinslandschaft.

„Im Grunde war absehbar, dass uns so etwas passieren kann“, erzählt der EMGV-Vorsitzende Hans-Dieter Rehermann auf Anfrage. Immerhin liege das Durchschnittsalter des Männerchores derzeit bei 78 Jahren. Und Nachwuchs ist nicht in Sicht. „Unser Durchschnittsalter steigt von Jahr zu Jahr. Der jüngste Sänger ist derzeit 66 Jahre, unser Ältester 92“, erzählt Rehermann. Ziel des EMGV sei es deshalb gewesen, von Jahr zu Jahr zu schauen und zu planen: „Wir wussten, dass der Tag, an dem es vorbei ist, irgendwann kommt.“

Dass es dann aber doch so schnell geht, war im März noch überhaupt nicht abzusehen. Die Stimmung in der letzten Probe vor dem Lockdown war gelöst. Einige Sänger saßen danach noch gesellig zusammen. Hans-Dieter Rehermann betont, dass Corona nicht ausschlaggebend für das Aus gewesen sei: „Corona hat uns nur den letzten Schubs gegeben. Anfangs haben wir noch gesagt, wenn Schützenfest vorbei ist, können wir wieder singen.“ Doch in den vergangenen Monaten hätten sich immer wieder Sänger aus Krankheitsgründen abgemeldet. Insgesamt waren es zehn. Zwei weitere sind gesundheitlich angeschlagen. „Wir haben 22 Sänger in vier Stimmen. Wenn zwölf ausfallen, ist unser Chor nicht mehr stimmfähig“, erläutert der Vorsitzende.

Im Juli traf sich der siebenköpfige Vorstand und sprach über die Situation. „Wir haben uns gefragt, was wir jetzt machen sollen, und uns dann schweren Herzens für die Auflösung entschieden“, erzählt Hans-Dieter Rehermann. Dafür wurde eine außerordentlichen Mitgliederversammlung einberufen, zu der 22 aktive und 5 passive Sänger kamen. Die Stimmung unter den langjährigen Weggefährten war dementsprechend gedrückt. „Fast alle waren sehr, sehr traurig“, fasst der 70-Jährige die Stimmungslage zusammen.

Dass es nach dem Corona-Probenverbot überhaupt nicht mehr weitergeht, trifft viele Sänger hart. Neben den Auftritten über das Jahr verteilt fehlen vor allem auch die wöchentlichen Proben am Freitag. Rehermann: „Wir müssen uns jetzt erstmal neu sortieren.“ Für viele Sänger hatte auch die besondere Gemeinschaft untereinander eine große Bedeutung. „Es gab bei uns immer einen guten Zusammenhalt, wir haben uns viel ausgetauscht“, berichtet Rehermann.

Die Auflösung hinterlässt auch in der Gemeinde ein großes Loch. Mit ihren zahlreichen Auftritten gehörten die stimmgewaltigen Rentner zum gesellschaftlichen Leben dazu. Ob es die Weihnachtskonzerte in der evangelischen Kirche oder im Seniorenzentrum waren, die Kurkonzerte in Bad Driburg und die Auftritte mit dem Bahnorchester.

34 Jahre war Chorleiter Bernhard Große-Coosmann (78) für die musikalische Ausrichtung des EMGV verantwortlich – und hatte während der Zeit viel Spaß daran: „Unser Repertoire bestand aus Männerchormusik, zum Teil für die Kirche, aber auch Lieder von Udo Jürgens, die beim Publikum der Kurkonzerte beliebt waren. Das Aus des Chores hat schon weh getan“, bedauert der 78-Jährige.