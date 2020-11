In einer Nacht ein Buch geschrieben

Doch der Reihe nach: Protagonist von „Anna und ihr Sehnsuchtskoffer“ ist dieses Mal kein knuffiges Fantasiewesen wie in Höwings Debüt „Das Kamufflon “, sondern ein fünfjähriges Mädchen namens Anna. Deren Bruder Paul kam als Frühchen zur Welt. Er musste länger als andere Babys zusammen mit Mama im Krankenhaus bleiben und muss auch immer wieder unerwartet dorthin zurück.

Das macht Anna traurig, weil sie ihre Mama und ihren Bruder vermisst. Sie kämpft mit Gefühlen wie Einsamkeit, Trauer, Wut und Angst. Mit ihrem Buch „Anna und ihr Sehnsuchtskoffer“ will die Autorin Kindern mit kranken Geschwistern durch diese für sie heftig emotionale Zeit helfen und zeigen, dass sie nicht alleine sind.

Die Protagonistin des Buchs gibt es übrigens wirklich. Es ist die Tochter einer Freundin, deren Geschichte Claudia Höwing überhaupt erst zum Schreiben inspiriert hat: „Meine Freundin hat mir erzählt, wie sehr ihre Tochter unter der Situation leidet, oft bitterlich weint und ihre Mama vermisst, wenn die wieder überstürzt in die Klinik muss. Mein erster Impuls war: Ich packe ihr ein Paket mit einem Buch, das sie emotional auffängt.“

Das Problem war nur: Zu diesem Thema gab es kein Buch. Zumindest hat die 35-Jährige bei ihrer Recherche im Internet und im örtlichen Buchladen nichts gefunden. „Ich war total verblüfft. Das Thema betrifft ja viele Kinder“, sagt Claudia Höwing.

Was also tun? Die Grundschullehrerin weiß, wie viel Literatur bei Kindern bewirken kann, und überlegt nicht lange: „Dann schreibe ich es eben selbst“, sagt sie zu ihrem Mann Alexander.

An Ideen mangelt es ihr nicht; schon einen Tag später hatte die dreifache Mutter die Geschichte von Anna und ihrem Bruder Paul im Kopf: „Als meine Kinder schliefen, habe ich mich hingesetzt und die Geschichte bis in die Nacht ‚in eins‘ runtergeschrieben.“

Als sie einer anderen Freundin davon erzählte, bot die spontan an: „Ich male dir zwei, drei Bilder dazu. Das wäre doch schön.“ Doch dabei blieb es nicht. Denn als Francesca Piel die Geschichte von der kleinen Anna las, war die Mutter von zwei Kindern total ergriffen und mehr und mehr Ideen für Illustrationen kamen ihr in den Kopf. „Teilweise hat sie bis nachts um zwei Uhr gemalt“, erzählt Claudia Höwing, die von dem Ergebnis total gerührt war: „Ich war vollkommen baff! Francesca hat genau die Emotionen getroffen, die ich im Text beschreibe.“

Einen wichtigen Part übernimmt in der Geschichte ein Wärmekissen in Einhornform, das es tatsächlich gibt. „Elin, das Einhorn“ stammt von der Firma Herzzucker und wurde von Elian Hartsuijker entworfen, recherchierte Höwing: „Ich habe sie angerufen und ihr vom Buchprojekt erzählt. Elian hat selbst fünf Kinder und war von der Idee total begeistert.“ Hartsuijker stellte ihr die Rechte zur Veröffentlichung in ihrem Buch zur Verfügung. Und nicht nur das: Sie versprach, pro verkauftem Einhornkörnerkissen ab Veröffentlichungsdatum einen Euro an ein Kinderhospiz zu spenden. „Francesca und ich waren total beeindruckt und haben uns auch entschlossen, pro verkauftem Exemplar je einen Euro an die Kinderklinik Paderborn zu spenden“, sagt Claudia Höwing.

Ihr wurde klar: Das Thema betrifft nicht nur Geschwister von Frühchen, sondern viele andere Kinder in einer ähnlichen Situation. „Mir kam der Gedanke, dass wir vielleicht noch anderen helfen können“, erzählt Höwing. Sie rief bei Hospizen, Stiftungen und dem Perinatalzentrum an und stellte ihre Buch-Idee vor. Das Feedback war durchweg positiv: Nahezu alle signalisierten ihr Interesse und wollten ein Ansichtsexemplar haben.

Von der ersten Idee bis zum gedruckten Exemplar hat es gerade mal sieben Wochen gedauert – viele Nachtschichten der Beteiligten inklusive. Layout und Grafik übernahm Melissa Richtermeier, Höwings Mann Alexander entwarf eine eigene Internetseite , auf der es noch mehr Informationen gibt.

Und das kleine Mädchen, für das Claudia Höwing das Buch eigentlich geschrieben hat? Das hat als eine der ersten ein Exemplar erhalten. „Meine Freundin hat nichts geahnt und war zu Tränen gerührt, als ich es ihr vorbeigebracht habe“, beschreibt die 35-Jährige den emotionalen Moment, der auch sie überwältigte.

Claudia Höwing arbeitet schon an ihrer nächsten Idee: „Es wird ein Pendant mit einem kleinen Jungen als Hauptfigur geben, weil Kinder sich manchmal besser mit ihrem eigenen Geschlecht identifizieren können.“ Und für alle Fans des Kamufflon gibt es auch gute Nachrichten: Der zweite Band steht kurz vor der Fertigstellung.