„Der Trend ist sehr besorgniserregend“

„Wir sind in einer Krisensituation, wie der Wald sie noch nicht erlebt hat. Sein Zustand ist besorgniserregend“, sagt Roland Schockemöhle. Der Leiter des Regionalforstamtes Hochstift hat zusammen mit Michael Blaschke, Pressesprecher von Wald und Holz NRW, sowie Förster Andreas Bathe die aktuelle Situation des Waldes am Beispiel Eggegebirge verdeutlicht: „Der Trend ist landesweit besorgniserregend, und das merken wir auch hier im Hochstift“, sagt Schockemöhle.

Vor allem der Borkenkäfer habe den Fichten dramatisch zugesetzt. Im Silberbachtal unterhalb des Velmerstot stand bis vor zwei Monaten noch ein grüner Fichtenwald auf Lipper Gebiet. Mittlerweile sind alle Bäume grau-braun – sie sind abgestorben. Nur das beständige Knacken der Harvester klingt gespenstisch über den Hang.

„Hier an der ehemaligen lippisch-preußischen Grenze ist das Bild besonders erschreckend“, sagt Michael Blaschke und beschreibt das Dilemma, vor dem der Landesforstbetrieb steht: „Die Bäume sterben ab, und wir müssen etwas machen, weil die hohen Stämme sonst umfallen können. Vor allem im Bereich von Wanderwegen haben wir die Verkehrssicherungspflicht.“

„Oft sind die Fichten schon abgestorben wie hier“, erläutert Roland Schockemöhle beim Pressetermin und zeigt auf einen braunen Fichtenbestand. Der Borkenkäfer sei zwar schon weitergezogen: „Aber wir haben eine Verkehrssicherungspflicht. Wir können das nicht verantworten, dass ein toter Baum möglicherweise auf einen Wanderweg oder eine Straße stürzt“, erläutert Andreas Bathe: „Entlang der Straßen nehmen wir zudem eine vorbeugende Verkehrssicherung auf einer Breite von 30 Metern vor.“

Im landeseigenen Wald müssen Förster und Forstverwaltung drei Funktionen nachkommen: der Nutz-, der Schutz- und der Erholungsfunktion. Andreas Bathe: „Am Wochenende sind hier im Silberbachtal locker 1000 Menschen unterwegs und suchen Erholung.“

Das Holz mit Borkenkäferbefall müsse möglichst schnell abtransportiert werden, damit sich die Schädlinge nicht weiter verbreiten – sofern eine Eindämmung des Borkenkäfers überhaupt möglich ist. Die kleinen Schädlinge fressen sich durch die Rinde und graben dem Baum die Lebenssäfte ab. Ein Weibchen legt bis zu 80 Eier in einer vom Männchen angelegten Höhle. Die Maden fressen sich dann längs entlang der Borke und nehmen dem Baum jede Chance zu überleben.

Entlang des Eggeweges in Altenbeken liegen die abgeholzten Stämme zur Abholung bereit. Vom satten Baumbestand ist nicht mehr viel übrig. Foto: Kurt Blaschke

Zwar gebe es das Argument, Totholz im Bestand zu belassen: „Das machen wir auch mit so genannten Dürrständen, aber Totholz birgt auch die Gefahr von Waldbränden. Das wird sich zu einem ernsten Thema entwickeln“, sagt Andreas Bathe. Es gebe 26.000 Hektar Wald im Hochstift, ein Drittel davon seien Fichten, von denen 80 Prozent bereits abgestorben seien, sagt Roland Schockemöhle.

Doch wohin mit all dem Holz? Hierbei handele es sich ja nicht um eine ökonomisch sinnvolle, sondern um eine Zwangsnutzung. Ein großer Abnehmer der Stämme sei China, erzählt Michael Blaschke: „Die Stämme werden auf einer Länge von 11,80 Meter geschnitten und in Container verladen. Diese müssen sowieso nach China zurück, da sie erst Importe nach Deutschland gebracht habe. Das wirkt sich positiv auf die Frachtraten aus.“

Die fichtenbetonten Waldökosysteme sind nicht zukunftsfähig, weiß Schockemöhle. Doch hoffnungslos blicke er nicht in die Zukunft: „Wir müssen nach vorne gucken. Uns bietet sich jetzt eine historische Chance. Wir können die Wälder von morgen gestalten mit Baumarten, die heimisch sind und dem Klimawandel gewachsen“, sagt der Forstamtsleiter. Fünf bis sechs verschiedene heimische Baumarten wie die Buche und die Eiche könnten zum Beispiel im Silberbachtal in den kommenden Jahren zu einem Laub-Nadel-Mischwald heranwachsen. Förster Bathe hat bereits seit zwei Jahrzehnten immer wieder kleine Buchenbestände angepflanzt, was der Entwicklung jetzt zugute kommt.

Doch hier ist Geduld gefragt, denn es gibt kein Patentrezept: „Es gibt nicht die eine Baumart, auf die wir setzen können und mit der es auf lange Sicht keine Probleme gibt“, sagt Schockemöhle. Hier kommt es auch darauf an, den Wald zu beobachten und verschiedenes auszuprobieren.

Der Borkenkäfer hat ganze Arbeit geleistet: Das Rindenstück zeigt, wo die Maden sich Gänge gefressen haben. Foto: Sonja Möller

Förster Bathe erläutert dies anhand des Westhangs des Eggegebirges genauer. Dieser werde von Erholungssuchenden gerne genutzt. Aus der Entfernung lässt sich gut erkennen, dass es neben Flächen, in denen Fichten entnommen wurden, und neben Dürrständen auch Flächen mit sattgrünem Buchenbewachs gebe. Eine abgeholzte Fläche sehe manchmal gewaltig aus, wenn man davor stehe, weiß der Förster: „Aber im Gesamtbild ist sehr schön zu sehen, dass wir verschiedene Nutzungsansätze verfolgen. Alles ist im Einklang.“ So ergebe sich ein Mosaik aus vielen Kleinflächen.

Jedes Jahr untersuchen Experten von Wald und Holz NRW den Zustand des landeseigenen Waldes. Hierfür werden 10.500 Bäume, die sich landesweit auf 560 Beobachtungspunkten befinden, seit Mitte der achtziger Jahre auf Schäden untersucht. Daraus lässt sich eine Entwicklung des Trends erkennen und der ist seit Jahren immer alarmierender.

Der Waldzustandsbericht bezieht sich auf ganz Nordrhein-Westfalen. Eine eigene Auflistung für das Hochstift Paderborn gibt es nicht, wie Michael Blaschke betont: „Würde man nur die Bäume im Hochstift aus der statistischen Erhebung herausgreifen, wäre das nicht repräsentativ.“ Der Waldzustandsbericht und das Wiederbewaldungskonzept finden Interessierte online.

www.wald-und-holz.nrw.de/aktuelle-meldungen/nrwebtv-waldzustandsbericht