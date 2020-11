Die Suche nach der perfekten Tanne

Die jährliche Aktion hat in Buke bereits lange Tradition. „Bereits vor meiner Zeit waren immer engagierte Schützenbrüder der St.-Dionysius-Bruderschaft und Mitglieder des Kirchenvorstandes daran beteiligt“, sagt Udo Waldhoff. Die Christbaumsuche führt die Ehrenamtler in den Herbramer Wald, wo zahlreiche naturverjüngte Rotfichten stehen. Sie wurden nicht als Baumschule angelegt, sondern sind auf natürliche Weise gewachsen. „Deshalb gibt es hier auch Tannen verschiedenster Größen. Je nach Standort haben sie sich besser oder schlechter entwickelt“, sagt Waldhoff. Für die Kita Eggenest sucht das Quartett Bäume aus, die rund zweieinhalb Meter hoch und acht bis zehn Jahre alt sind. „Diese Exemplare sind schnell gefunden. Schwieriger wird es bei den Rotfichten für die Kirche“, weiß der Ortsheimatpfleger.

Gesucht werden zwei Weihnachtstannen von rund 15 Jahren, gut vier Metern Höhe und ähnlicher Dicke. Wichtig seien auch ein dichtes und lückenloses Nadelkleid. Udo Waldhoff und seine Mitstreiter halten optimalerweise nach zwei identischen Tannen Ausschau – und das ist nicht immer einfach in einem natürlich entstandenen Wald. Während die kleinen Bäume für die Kita direkt geschlagen und an die Einrichtung überreicht werden, markieren die Naturfreunde die größeren Fichten mit Bändern und transportieren sie erst am 21. Dezember aus dem Wald. „Die Christbäume für die Kirchen sollen bis Mitte Januar schön aussehen. Deshalb schlagen wir sie erst kurz vor Weihnachten, damit sie nicht so schnell austrocknen“, erklärt Udo Waldhoff.

Für die beiden Schützenbrüder Dieter Aufenanger und Franz-Josef Schreier ist die diesjährige Weihnachtsbaumsuche ein ganz besonderes Ereignis. Nach mehr als zehn Jahren geben die 79-Jährigen ihr Ehrenamt an jüngere Generationen ab. „Wir sind immer gern im Wald gewesen und hatten viel Spaß an dieser Aufgabe“, sagt Aufenanger. Voller Dankbarkeit für das soziale Engagement ist auch Udo Waldhoff. Er sucht jetzt Nachfolger, die bestenfalls gerade in Rente gegangen sind und einen Blick für die Natur haben.

Hans-Josef Lübbemeier nimmt mit der Kettensäge letzte Korrekturen vor. Foto: Jan Haselhorst

Die Rotfichten im Herbramer Wald schlagen die vier Männer zwar auf eigene Faust, doch im Vorfeld der Aktion erhält Waldhoff das grüne Licht vom jeweiligen Förster des Regionalforstamtes Hochstift in Neuenheerse. „Man kann nicht einfach in den Wald fahren und sich hier einen Weihnachtsbaum absägen. Das ist absolut verboten. Die Natur ist kein Selbstbedienungsladen“, sagt der Brudermeister. Generell sei die Zukunft der Weihnachtsbäume im Herbramer Wald mittelfristig gesichert. Doch auf lange Sicht fehle es an Niederschlägen. „Der November ist viel zu trocken. Der Wald braucht richtigen Landregen und Schnee im Winter, um genug Feuchtigkeit zu speichern“, sagt Waldhoff. Die kleineren Rotfichten hätten noch keinen so großen Wasserbedarf und auch der Borkenkäfer gehe noch nicht in sie hinein – doch bei zunehmender Größe könne es Probleme geben, sagt der 65-Jährige. Die traditionelle Buker Christbaumsuche soll schließlich nicht dem Klimawandel zum Opfer fallen.