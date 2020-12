Wölfin war in Altenbeken

Altenbeken -

Eine bislang unbekannte Wölfin ist vor einiger Zeit in Altenbeken (Kreis Paderborn) unterwegs gewesen. Das NRW-Umweltministerium teilte am Dienstag mit, das Forschungsinstitut Senckenberg habe Kot aus einem Wald in Altenbeken genetisch untersucht, der dort Mitte Oktober gefunden worden sei.