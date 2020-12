Die Anwohner nutzen die Buchten an der schmalen Straße zum Parken. Parkdruck gibt es auch von Anwohnern der Adenauer- und der Hüttenstraße, die ebenfalls zum Parken in die Stichstraße ausweichen. Dadurch fehlen Ausweichmöglichkeiten im Begegnungsverkehr, weshalb Autofahrer den Streifen für Fußgänger nutzen. Dieser befindet sich auf gleicher Höhe wie die Fahrbahn.

Erstmalig wurde der Bürgerantrag zur Verkehrssituation Am Brande am 5. Dezember 2019 im Haupt- und Finanzausschuss beraten. Der Rat hat dann beschlossen, den Antrag zur intensiveren Beratung und für einen Ortstermin an den Bau-, Natur- und Umweltausschuss zu verweisen. Aufgrund der Pandemielage hat dieser bislang nicht stattgefunden, weshalb sich vor Kurzem der Haupt- und Finanzausschuss erneut mit dem Thema beschäftigt und einem möglichen Lösungsansatz vorgegriffen hat.

Testweise soll eine Bucht zwischen Hausnummer 20 und der Einmündung Hüttenstraße zum Parken gesperrt werden, um eine Ausweichmöglichkeit im Begegnungsverkehr zu schaffen.

Eine andere Möglichkeit zur Entschärfung der Situation wäre eine Einbahnstraßenregelung, die aber zu größeren Umwegen für die Anwohner führen würde.

Marcus Heidebrecht (CDU) teilte in der Hauptausschusssitzung mit, dass seine Fraktion die Testphase begrüße. Allerdings schlugen die Christdemokraten vor, eine statt zwei Buchten zu schließen, „weil wir nicht wissen, wie das ankommt.“ Die Informationen zur Testphase sollten transparent veröffentlicht werden und Anwohnern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Erfahrungen damit mitzuteilen.