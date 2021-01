Ab dem 25. Januar Impf-Termine buchen

Nachdem Anfang dieser Woche die Impfungen des medizinischen Personals in den Krankenhäusern begonnen haben, sind nun die Seniorinnen und Senioren, die bis zum Stichtag 31. Januar 2021 das 80. Lebensjahr vollendet haben, an der Reihe. Ab dem 25. Januar haben sie die Möglichkeit, telefonisch über eine kostenlose 0800-Rufnummer oder über eine Internetadresse einen Termin im Impfzentrum zu buchen. Ab diesem Mittwoch, 20. Januar, spätestens aber am Samstag, 23. Januar, hat diese Gruppe der Impfberechtigen das Anschreiben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und das Begleitschreiben von Landrat Christoph Rüther im Briefkasten.

In dem Ministerschreiben erfahren die impfberechtigten Seniorinnen und Senioren alle Informationen zur Anmeldung, zum Ablauf und zur notwendigen zweiten Impfung. „Ich bin sehr dankbar, dass wir Ihnen jetzt ein Impfangebot machen können“, heißt es in dem Anschreiben von Landrat Christoph Rüther. Der Landrat weist zudem darauf hin, dass die Impfberechtigen sich auch online alles in Ruhe zu Hause anschauen können: Unter www.kreis-paderborn.de/impfen sind alle Dokumente zu finden, die auch im Impfzentrum ausgehändigt werden. Die Seniorinnen und Senioren können die Dokumente online ausfüllen, ausdrucken und zum Impftermin mitbringen. Dort ist auch das komplette Anschreiben des Landrats zu finden.

Alle anderen Bevölkerungsgruppen müssen weiter warten: Nach wie vor ist der Impfstoff nur begrenzt verfügbar.

Alle Infos zu den Impfungen und zur Impfstrategie: kreis-paderborn.de/impfen .