Kein Viaduktfest im Jahr 2021

Altenbeken -

Normalerweise würden die Planungen für Vivat Viadukt in der Altenbekener Gemeindeverwaltung schon auf Hochtouren laufen, doch was ist in Zeiten dieser Pandemie schon normal? „Auch wenn mit Blick auf die Corona-Schutzimpfungen Hoffnung besteht, diese Krise zu überwinden, bleiben doch Zweifel, dass Anfang Juli eine Veranstaltung wie Vivat Viadukt mit vielen tausend Menschen aus dem In- und Ausland in bisheriger Form durchzuführen sein wird.“ Bürgermeister Matthias Möllers hat deshalb entschieden, Vivat Viadukt 2021 abzusagen.