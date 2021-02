Altenbeken -

Heizöl ist in Altenbeken in den „Mühlenbach“ gelangt und hat am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte der Löschzüge aus Altenbeken und Buke beschäftigt. Das Öl war aus einem Tankwagen am Scholandweg ausgelaufen und in die Kanalisation gelangt.