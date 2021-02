Mülltonnen bleiben stehen – Linienverkehr eingestellt

Markantes Wetter – das heißt, das mit weiterem Schneefall, Schneeverwehungen und strengem Frost zu rechnen ist. Stufe 2 ist die zweithöchste von vier Stufen. (Stufe 3 = Unwetterwarnungen, Stufe 4 = Warnungen vor extremem Unwetter).

Schnee, Schnee, Schnee – Wintereinbruch im Paderborner Land 1/16 Malerisch präsentiert sich Schloss Neuhaus in den frühen Morgenstunden. Der frisch gefallene Schnee sorgt für eine geradezu märchenhafte Atmosphäre. Foto: Franz Köster

Das Altenbekener Vidadukt versinkt in dichtem Schneegestöber. Züge fahren am Sonntag nicht mehr. Foto: Franz Köster

Auf der der K28 bei Sande überschlug sich mittags ein VW. Die beiden Insassen blieben unverletzt Foto: Polizei Paderborn

Den Biogasanlagen machte der Wintereinbruch zu schaffen. Das Gewicht drohte die Kuppeln einzudrücken – wie hier in Boke. Foto: Axel Langer

Nutzten den Schnee für eine Rodelpartie an der Dreifachhalle in Delbrück (von links): Guido, Nils, Dominik und Anna. Foto: Axel Langer

Etwa 30 ehrenamtliche Helfer versuchten, die Rasenfläche in der Benteler-Arena von der dicken Schneedecke zu befreien. Das Spiel Paderborn gegen Heidenheim wurde aber abgesagt. Foto: SC Paderborn 07

Die Friedrichstraße wird vom Winterdienst der Stadt Delbrück geräumt. Foto: Axel Langer

Ein Schneepflug im Paderborner Dörenpark. Foto: Franz Köster

Bad Lippspringe am 7. Februar. Foto: Matthias Wippermann

Auf dem Weg zum Schlittenfahren in Bad Lippspringe. Foto: Matthias Wippermann

Hallo! Xavi (9) bewahrt in Schlangen den Durchblick. Foto: Maike Stahl

Bad Lippspringe. Foto: Matthias Wippermann

Eine Idee für die Scheibenwischer. Foto: Matthias Wippermann

Die Fußgängerzone in Bad Lippspringe. Foto: Matthias Wippermann

Malerisch präsentiert sich Schloss Neuhaus (Kreis Paderborn) in den frühen Morgenstunden. Der frisch gefallene Schnee sorgt für eine geradezu märchenhafte Atmosphäre. Foto: Franz Köster

Hier lesen Sie den fortlaufend aktualisierten Überblick zur Lage im Kreis Paderborn:

Impfzentrum öffnet planmäßig

Das Impfzentrum in der Sälzerhalle in Salzkotten öffnet am heutigen Montag wie geplant um 14 Uhr die Türen. Geimpft werden die ersten 162 Seniorinnen und Senioren, die 80 Jahre und älter sind und Termine gebucht haben. Sicherheit hat Vorrang: „Wer unpünktlich ist, muss sich keine Sorgen machen. Geimpft wird trotzdem, am Montag sind Impfungen bis 19 Uhr möglich. Wer aufgrund der Straßenverhältnisse nicht kommen möchte, kann den heutigen Impftermin morgen oder übermorgen zur selben Zeit wahrnehmen“, teilt der Kreis mit. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist nicht erforderlich.

Mülltonnen bleiben Montag stehen

Aufgrund des Wintereinbruchs mit anhaltenden Schneefällen stellt der ASP die Abfall-Entsorgung in Paderborn und Bad Lippspringe am heutigen Montag, 8. Februar, komplett ein. Die für den heutigen Tag vorgesehene Abfuhr der Behälter in den Bezirken 1+2 (Südstadt) wird am Samstag, 13. Februar, nachgeholt. Um die Abfuhr unter den erschwerten Bedingungen in den nächsten Tagen zu ermöglichen, werden die Bürger gebeten, die Transportwege für die Behälter möglichst schnee- und eisfrei zu halten. Die für heute angesetzten Sperrmülltermine werden im Laufe des morgigen Dienstags, 9. Februar, nachgeholt, sofern die Wetterverhältnisse dies zulassen. Die Recyclinghöfe An der Talle und an der Driburger Straße bleiben heute ebenfalls geschlossen.

Linienverkehr eingestellt

Aufgrund des anhaltenden Schnee und der dicken Schneedecke hat der Padersprinter den Linienverkehr in Paderborn bis auf Weiteres vollständig eingestellt. Ob und wann wieder Busse fahren werden, ließe sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen, heißt es.

Einige Straßen weiterhin gesperrt

Nach Angaben der Polizei sind weiterhin einige Straßen im Kreisgebiet nicht befahrbar: Nach wie vor gesperrt sind die Strecken zwischen Lichtenau und Willebadessen (K26) sowie zwischen Lichtenau-Kleinenberg und Willebadessen (L763). Ebenso die Straßen Stöckerbusch bzw. Kuhtrift zwischen Büren-Hegensdorf und der L754 (Haarener Wald). Gesperrt sind bei Bad Wünnenberg die L751 von Haaren nach Böddeken und die L636 zwischen Haaren und Fürstenberg.